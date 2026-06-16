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Құқық

Қазақстанда стратегиялық цифрлық майнинг ережелері әзірленді

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі "стратегиялық цифрлық майнингті жүзеге асыру қағидалары" жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасында стратегиялық цифрлық майнингті жүзеге асыру тәртібін айқындау және бекіту.

Жоба аясында стратегиялық цифрлық майнингті жүргізу шарттары белгіленеді. Оның ішінде қызметті энергетикалық ресурстармен қамтамасыз ету ерекшеліктері де қарастырылған.

Сонымен қатар қағидаларда стратегиялық цифрлық майнинг субъектілері өндіретін цифрлық активтердің бір бөлігі есебінен Ұлттық стратегиялық крипторезервті қалыптастыру тетіктері анықталады.

Ережелерді әзірлеуге негіз болған құжат – Үкіметтің "Цифрлық активтер индустриясының кейбір мәселелері туралы" 2026 жылғы 28 мамырдағы қаулысы (құжат құпия болып табылады).

Жоба 1 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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