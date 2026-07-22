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Қаржы

Доллар бағамы төмендеп, мұнай бағасы қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 15:52 Фото: freepik
2026 жылғы 22 шілдеде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 467,65 теңгені құрап, 1,57 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 5,94 теңгеге дейін төмендеді (-0,03).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 68,98 теңгені құрады (-0,45).

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 468-470 теңгеден сатып алынып/сатылуда;
  • еуро – 533,5-539 теңге;
  • рубль – 5,65-5,79 теңге.

Ал әлемдік нарықта 22 шілдедегі сауда барысында мұнай бағасы өсті.

Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері алдыңғы жабылу бағасымен салыстырғанда 4,53%-ға қымбаттап, барреліне 95,13 долларға жетті. Бұл көрсеткіш алғаш рет 11 маусымнан бері 95 доллардан асты.

WTI маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері де 4,58%-ға өсіп, барреліне 88,2 долларды құрады.

Еске салайық, бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 469,59 теңге, еуроны – 536,22 теңге, рубльді – 5,96 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

22 шілденің бірінші жартысында қазақстандық айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының сатып алу және сату бағамдары туралы ақпарат бұған дейін жарияланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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