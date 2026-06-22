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Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы төмендей бастады

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 15:44 Фото: freepik
2026 жылғы 22 маусымда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 1,17 теңгеге төмендеп, 487,01 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,03 теңгеге арзандап, 6,60 теңге деңгейінде қалыптасты.

Қытай юанінің бағамы да 0,25 теңгеге төмендеп, 71,89 теңгені құрады.

Айырбастау пункттерінде доллардың сатып алу бағамы 486 теңге, сату бағамы 489 теңге шамасында. Еуро 558-564 теңге аралығында саудаланса, рубль 6,35-6,50 теңге аралығында айырбасталып жатыр.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы да төмендеу үрдісін көрсетуде.

Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 79 доллар шамасында саудаланса, WTI маркалы мұнайдың бағасы 75 доллар төңірегінде қалыптасты.

Шетелдік БАҚ мәліметінше, мұнай бағасының төмендеуіне АҚШ пен Иран арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың жақсаруы себеп болған.

Еске салайық, 22 маусым күні Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 488,37 теңге, еуроны 559,77 теңге және рубльді 6,64 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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