Қазақстанда доллар бағамы төмендей бастады
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 1,17 теңгеге төмендеп, 487,01 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,03 теңгеге арзандап, 6,60 теңге деңгейінде қалыптасты.
Қытай юанінің бағамы да 0,25 теңгеге төмендеп, 71,89 теңгені құрады.
Айырбастау пункттерінде доллардың сатып алу бағамы 486 теңге, сату бағамы 489 теңге шамасында. Еуро 558-564 теңге аралығында саудаланса, рубль 6,35-6,50 теңге аралығында айырбасталып жатыр.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы да төмендеу үрдісін көрсетуде.
Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 79 доллар шамасында саудаланса, WTI маркалы мұнайдың бағасы 75 доллар төңірегінде қалыптасты.
Шетелдік БАҚ мәліметінше, мұнай бағасының төмендеуіне АҚШ пен Иран арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың жақсаруы себеп болған.
Еске салайық, 22 маусым күні Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 488,37 теңге, еуроны 559,77 теңге және рубльді 6,64 теңге деңгейінде белгілеген болатын.