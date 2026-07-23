Мектептер мен колледждердегі әдістемелік кабинеттер қалай жұмыс істеуі тиіс
Нақтыланғандай, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы білім беру жүйесі мен білім беру процесін әдіснамалық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру аясында (мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, үлгілік оқу бағдарламалары) әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) қызметін үйлестіреді.
Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын, тәрбие-білім беру, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыратын және үйлестіретін барлық құрылымдық бөлімшелерде (әдістемелік бірлестіктерде, әдістемелік пәндік және циклдік комиссияларда, кафедраларда), сондай-ақ әдістемелік жұмыс негізгі қызмет түрі болып саналатын ұйымдарда (республикалық, облыстық, аудандық, қалалық әдістемелік кабинеттерде (орталықтарда), оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі құрылымдық бөлімшелерде) жүзеге асырылады.
Құжатта облыстық әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) қызметінің мақсаты әдістемелік, ғылыми-зерттеу, талдамалық және сараптамалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ педагогтердің кәсіби дамуын әдістемелік сүйемелдеу екені көрсетілген.
Облыстық әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) негізгі жұмыс бағыттарына мыналар кіреді:
- педагогтердің сапалық құрамына мониторинг жүргізу, олардың біліктілігін арттыру қажеттілігін болжау, біліктілігін арттырған педагогтердің жұмысын зерделеу;
- білім беру ұйымдарының өңірлік және басқа да жоғары оқу орындарымен, білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу институттарымен, білім беру орталықтарымен ынтымақтастығын қамтамасыз ету.
Сонымен қатар мынадай бағыттармен толықтырылды:
- білім беру ұйымдарындағы тәрбие-білім беру және оқу-тәрбие процесінің жай-күйіне мониторинг жүргізу арқылы әдістемелік қолдау көрсету;
- педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу;
- педагогтерге жаңа білім беру технологияларын, әдістемелерді, үздік (озық, инновациялық) педагогикалық тәжірибелерді меңгеруге көмек көрсету.
Республикалық маңызы бар қалалар мен астананың әдістемелік кабинеттерінің (орталықтарының) қызметінің мақсаты да әдістемелік, ғылыми-зерттеу, талдамалық және сараптамалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ педагогтердің кәсіби дамуын әдістемелік сүйемелдеу болып табылады.
Әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) штат саны өңірдегі педагогтер санына сәйкес белгіленеді: әрбір 300 педагогтен аспайтын мөлшерге бір әдіскердің штат бірлігі қарастырылады.
Бұйрық 2026 жылғы 2 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.