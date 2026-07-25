Жамбыл облысында жетім студенттерге өздеріне тиесілі төлемдер, киім-кешек пен жолдамалар бұйырмаған
Байзақ ауданының прокуратурасы жүргізген талдау нәтижесінде "Байзақ № 3 колледжі" КМҚК-де жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарының бұзылғанын анықтады.
Тексеру барысында жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар санатындағы жеті студентке, сондай-ақ мүгедектігі бар бір студентке заңнамада көзделген әлеуметтік кепілдіктердің берілуі қамтамасыз етілмегені белгілі болды.
Атап айтқанда аталған студенттерге каникул кезеңінде демалуға арналған жолдамалар берілмеген, жол жүру шығындары мен тәуліктік шығыстары өтелмеген, киім-кешекпен қамтамасыз етілмеген, сондай-ақ екі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі біржолғы әлеуметтік көмек төленбеген.
Анықталған заң бұзушылықтар бойынша колледж басшылығының атына прокурорлық қадағалау актісі енгізілді. Оны қарау нәтижесінде заң бұзушылықтар жойылып, студенттердің құқықтары толық көлемде қалпына келтірілді.
Бұған дейін Жамбыл облысында сегіз жасар қызды зорлаған педофил сотталғаны хабарланған.