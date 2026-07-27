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Құқық

Таразда жасөспірім өзінен кіші баланы қуып жүріп сабаған - видео

Жасөспірім, Тараз, бала, ұрып-соғу, видео, әлеуметтік желі, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 17:18 Сурет: pixabay
Әлеуметтік желіде Таразда түсірілген жаға ұстатар жайттың видеосы тарады. Жасөспірімдердің қып-қызыл төбелесіп, жедел жәрдем мен полиция шақыртуға тура келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқыс оқиға көшедегі сыртқы бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Видеодан жасөспірімнің кішкентай баланың артынан жүгіріп бара жатқанын көруге болады. Ол оны қуып жетіп, басынан ұрады, содан кейін баланы көтеріп, жерге алып ұрады. Содан соң қаскөй оқиға орнынан бой тасалайды. Бірнеше секундтан кейін зардап шеккен балаға көмектесу үшін басқа балалар жүгіріп келеді.

Zakon.kz тілшісіне Жамбыл облыстық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі 2026 жылғы 27 шілдеде жанжалға қатысқан барлық жасөспірімнің жеке басы анықталғанын хабарлады. Жасөспірімдер ата-аналарымен бірге полиция бөлімшесіне жеткізілген.

Зардап шеккен баланы дәрігерлер тексеріп, қажетті көмек көрсеткеннен кейін үйіне жіберді.

Құқық бұзушылық жасаған жасөспірімнің ата-анасы баласының жасаған бұзақылығы, сондай-ақ оны тәрбиелеу бойынша міндеттерді тиісті дәрежеде орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

"Жасөспірімнің өзіне қатысты материалдар Жасөспірімдер істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға жіберіледі, олар профилактикалық ықпал ету шаралары туралы шешім қабылдайды", — деді Жамбыл облысы ПД баспасөз қызметі.

Полиция департаменті балалардың тәрбиесі мен мінез-құлқына олардың заңды өкілдері жауапты екенін еске салады:

"Мұндай оқиғаларға жол бермеу үшін ата-аналарды жасөспірімдердің бос уақыты мен мінез-құлқына көбірек көңіл бөлуге шақырамыз".

Бұған дейін Алматыда полицейлер жаппай төбелестің алдын алып, жанжалдың ушығуына жол бермегенін хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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