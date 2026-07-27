Грант бойынша міндеттемесін орындамаған студент мемлекетке тұрақсыздық айыбын төлемейтін болды
Сурет: pixabay
Педагог мамандығын оқыған студент оқу шығындарын мемлекетке қайтарды, бірақ сотта ол тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті емес екендігін дәлелдеп шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Апелляциялық сот алқасы "Қаржы орталығы" АҚ-ның Т-дан мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен оқу шығындарын өндіру туралы талап қоюы бойынша азаматтық істі қарады.
Сотта жауапкердің білім беру гранты бойынша педагогикалық мамандығы бойынша оқығаны және кемінде үш жыл жұмыс істеуге міндеттеме алғаны анықталды. Оқуын аяқтаған соң ол Жұмыспен қамту орталығына жолдама алды, бірақ міндеттемесін орындамаған.
Бірінші сатыдағы соттың шешімімен Т-дан 1 773 200 теңге сомасындағы оқу шығындары өндірілді, бірақ тұрақсыздық айыбын өндіру бөлігінде бас тартылды.
"Сот алқасы жауапкер еңбек міндеттерін орындамағандықтан, оқу шығындарын өтеу туралы талап заңды деп қорытындылады, ал одан босатуға негіздер анықталған жоқ. Алайда, тұрақсыздық айыбын өндіріп алудан бас тарту заңды деп танылды, өйткені мұндай міндеттеме шартта немесе заңнамада көзделмеген. Істі қарау қорытындысы бойынша бірінші сатыдағы соттың шешімі өзгеріссіз, апелляциялық шағым қанағаттандырусыз қалдырылды".Павлодар облыстық сотының баспасөз қызметі
Сот актісі заңды күшіне енді.
Бұған дейін Қостанайда мұз құлап, көлігі зақымданған жүргізуші сотқа жүгініп, 2 млн теңге өндіріп алғанын жазғанбыз.
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