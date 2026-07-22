Қостанайда мұз құлап, көлігі зақымданған жүргізуші сотқа жүгініп, 2 млн теңге өндіріп алды
Сурет: pxhere
Қостанай қалалық сотында ғимарат шатырынан салақтаған мұздың құлауы салдарынан автокөлікке келтірілген материалдық залалды өндіру туралы азаматтық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сотта анықталғандай, 2026 жылғы наурыз айында Қостанай қаласындағы Абай даңғылы бойында орналасқан ғимараттың шатырынан қар мен мұз массасы тұраққа қойылған талапкердің автокөлігіне құлап, салдарынан көлікке механикалық зақым келтірілген. Келтірілген залалдың мөлшері тәуелсіз бағалау есептерімен расталған.
Аталған есептерге сәйкес, автокөлікті қалпына келтіру жөндеуінің құны 1,8 млн теңгеден асқан, ал көліктің тауарлық құнының жоғалуы 180 000 теңгені құраған.
Жауапкер талапты қанағаттандыруға қарсылық білдіріп, қар мен мұздың құлауы мүмкін екендігі туралы ескерту хабарландырулары орналастырылғанын алға тартқан.
"Алайда сот ұсынылған фотосуреттердің қашан түсірілгенін және хабарландырулардың нақты қашан ілінгенін анықтау мүмкін емес екенін белгіледі. Ал оқиғадан кейін бірден түсірілген бейнежазбада ескерту белгілері мен хабарландырулардың болмағаны расталған. Істі қарау барысында сот Азаматтық кодексінің 9 және 917-баптарының талаптарын, сондай-ақ Қостанай облысы қалалары мен елді мекендерінің аумақтарын абаттандыру қағидаларын басшылыққа алды. Аталған қағидаларға сәйкес, шатырды қар мен мұздан уақтылы тазарту, сондай-ақ азаматтар мен олардың мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті ғимараттың меншік иесіне жүктеледі. Сот жауапкердің зиян келтірудің алдын алу үшін қажетті барлық шараларды қабылдамағаны туралы қорытындыға келіп, талап қоюды қанағаттандырды. Сот шешімімен жеке кәсіпкерден талапкердің пайдасына 2 млн теңге мөлшерінде материалдық залал өндірілді". Қостанай қалалық сотының баспасөз қызметі
Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін ШҚО-да заңсыз алтын өндіру ісі бойынша сот үкімі жарияланғаны хабарланған.
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