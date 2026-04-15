Маңғыстау соты жеткізілмеген тауар үшін 190,5 млн теңге өндіріп алды
Сотпен анықталғандай, 2024 жылғы 5 сәуірде "П" АҚ мен "К" ЖШС арасында жеткізу шарты жасалған. Шарт талаптарына сәйкес жеткізуші жалпы құны 635 млн. теңгені құрайтын тауарды жеткізуге міндеттенген. Шарт талаптарына сай сатып алушы 30% алдын ала төлем ретінде 190,5 млн. теңге аударған, алайда жеткізуші тауарды шартта көрсетілген мерзімде жеткізбеген.
Сот талқылауы барысында алдын ала төлемнің алынғаны, тауардың нақты жеткізілмегені, қабылдау-тапсыру құжаттарының рәсімделмегені, жеткізушінің міндеттемелерін тиісінше орындамағаны анықталды.
ҚР Азаматтық кодекстің 419-бабының 1-тармағына сәйкес сатып алушы төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы.
Сот шешімімен талап арыз ішінара қанағаттандырылып, "К" ЖШС-нен "П" АҚ-ның пайдасына 190,5 млн. теңге алдын ала төлем, сондай-ақ 2,2 млн. теңге өсімпұл және 5,7 млн. теңге мемлекеттік бажды төлеу бойынша сот шығындары өндірілді.
