#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Қоғам

Маңғыстау соты жеткізілмеген тауар үшін 190,5 млн теңге өндіріп алды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 19:13 Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында жеткізу шартының орындалмауына байланысты "К" ЖШС-нен ақша сомасын өндіру туралы азаматтық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотпен анықталғандай, 2024 жылғы 5 сәуірде "П" АҚ мен "К" ЖШС арасында жеткізу шарты жасалған. Шарт талаптарына сәйкес жеткізуші жалпы құны 635 млн. теңгені құрайтын тауарды жеткізуге міндеттенген. Шарт талаптарына сай сатып алушы 30% алдын ала төлем ретінде 190,5 млн. теңге аударған, алайда жеткізуші тауарды шартта көрсетілген мерзімде жеткізбеген.

Сот талқылауы барысында алдын ала төлемнің алынғаны, тауардың нақты жеткізілмегені, қабылдау-тапсыру құжаттарының рәсімделмегені, жеткізушінің міндеттемелерін тиісінше орындамағаны анықталды.

ҚР Азаматтық кодекстің 419-бабының 1-тармағына сәйкес сатып алушы төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы.

Сот шешімімен талап арыз ішінара қанағаттандырылып, "К" ЖШС-нен "П" АҚ-ның пайдасына 190,5 млн. теңге алдын ала төлем, сондай-ақ 2,2 млн. теңге өсімпұл және 5,7 млн. теңге мемлекеттік бажды төлеу бойынша сот шығындары өндірілді.

Бұған дейін Жетісу облысында аса ірі көлемде шығын келтірген алаяқтың әрекеті әшкереленгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық науқас баланы тасымалдау шарттарын бұзған авиакомпаниядан 5 млн теңге өндіріп алды
15:57, 13 мамыр 2025
15:57, 13 мамыр 2025
Қазақстандық науқас баланы тасымалдау шарттарын бұзған авиакомпаниядан 5 млн теңге өндіріп алды
Жасөспірім көлік тізгіндеп, жол ережесін бұзған. Оның бұл әрекеті отбасына 4 млн теңгеден астам шығын әкелді
14:56, 30 мамыр 2025
14:56, 30 мамыр 2025
Жасөспірім көлік тізгіндеп, жол ережесін бұзған. Оның бұл әрекеті отбасына 4 млн теңгеден астам шығын әкелді
Маңғыстау облысының тұрғыны өтірік ақпарат таратқаны үшін жарты миллион теңге төлейді
18:52, 19 ақпан 2026
18:52, 19 ақпан 2026
Маңғыстау облысының тұрғыны өтірік ақпарат таратқаны үшін жарты миллион теңге төлейді
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Бүгін
19:25, Бүгін
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Бүгін
19:05, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:32, Бүгін
18:32, Бүгін
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
18:21, Бүгін
18:21, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
