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Құқық

"Арасында Қытай азаматтары да бар". ШҚО-да заңсыз алтын өндіру ісі бойынша сот үкімі жарияланды

Сот үкімі, Қытай азаматтары, ШҚО, заңсыз алтын өндіру, Шыбынды, өзен, сот үкімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 19:21 Сурет: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы ҰҚКД, ПД және ЭТД-мен бірлесіп бағалы металдарды заңсыз өндіру бойынша қылмыстық топтың жолын кесті. Оның ішінде Қытай елінің де азаматтары бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 22 шілдеде облыс прокуратурасының баспасөз қызметінің хабарлауынша, бірлескен шара барысында 2025 жылдың маусым айында Үлкен және Кіші Шыбынды өзендерінің алқабында заңсыз жұмыстарды жүзеге асырған шетел азаматтары ұсталып, арнайы техника, жабдықтар, құрамында алтыны бар шикізат және ақшалай қаражат тәркіленді.

"Облыс тұрғындарының тобы мен Қытай Халық Республикасының азаматтары 2024–2025 жылдары Ұлан ауданының аумағындағы орман қорына зиян келтіре отырып, өз бетінше заңсыз алтын өндіруді ұйымдастырғаны анықталды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Прокурор сотқа жер қойнауын заңсыз пайдалануды растайтын түбегейлі дәлелдер ұсынды, оның нәтижесінде қаскөйлер заңсыз түрде 15 келі алтын өндірген. Мемлекетке келтірілген жалпы шығын 766 млн теңгені құрады".ШҚО прокуратурасының баспасөз қызметі

Мемлекеттік айыптаушы сотты жасалған қылмыстың ауырлығына және экологиялық зиянның ауқымына жаза тағайындауға бағыттады.

Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотымен 2026 жылғы 21 шілдеде сотталушылар аса ірі мөлшерде бағалы металдарды заңсыз өндіргені үшін кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Қуандық Бишімбаевтың туысы Бақытжан Байжанов бостандыққа шығатыны хабарланған.

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