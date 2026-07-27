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Құқық

Шекарадағы кезек. Төбелес шығарған көпбалалы ана ақыры соттан бір-ақ шықты

Сот үкімі, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, шекара, кезек, төбелес, көпбалалы ана , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 21:55 Сурет: Zakon.kz
Жамбыл аудандық соты бұзақылық ниетпен жасалған ұрып-соғу фактісі бойынша әйел адамға қатысты қылмыстық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотпен анықталғаны 2026 жылдың мамыр айында сотталушы Қырғыз Республикасынан отбасымен бірге "Айша бибі" өткізу пункті арқылы оралып, мемлекеттік шекарадан кезектен тыс өтуге тырысқан. Ескерту жасалғаннан кейін сотталушы мен кезегін күтіп отырған әйелдердің бірімен ауызша жанжал орын алды.

"Шекарадан өткеннен кейін жәбірленуші не болып жатқанын телефонға түсіре бастаған. Ол сотталушының ұлының телефонын итеріп жіберген кезде, сотталушы жәбірленушіге жүгіріп келіп, оның бет тұсынан алақанымен ұрған. Жанжал куәгерлердің араласуымен тоқтатылды. Кінә тараптардың айғақтарымен, сараптама қорытындысымен және бейнежазбалармен дәлелденді", деп хабарлады Жамбыл облысының Жамбыл аудандық сотының баспасөз қызметі 2026 жылы 27 шілдеде.

Прокурор 100 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тартуды тағайындауды сұрады.

Сотталушы кінәсін мойындап, өкініш білдіріп, жәбірленушіден кешірім сұрады.

Жәбірленуші өзіне бірнеше рет соққы жасалып, денсаулығына анағұрлым ауыр дене жарақаттары келтірілгенін мәлімдеді. Алайда бұл уәждер өз дәлелін таппады. Сарапшының қорытындысына сәйкес, келтірілген дене жарақаттары денсаулыққа зиян келтіруге әкеп соқпаған.

Сот кінәні мойындауды, өкініш білдіруді, бес кәмелетке толмаған баласының болуын, соттылықтың және ауырлататын мән-жайлардың жоқтығын жеңілдететін мән-жайлар ретінде анықтады. Сот үкімімен әйел ҚР Қылмыстық кодексінің 109-1-бабы 2-бөлігінің 5-тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оған 100 сағатқа қоғамдық жұмыстар түрінде жаза тағайындалды. Сондай-ақ, жәбірленушінің пайдасына моральдық зиянды өтеу ретінде 300 мың теңге өндірілді.

Үкім заңды күшіне енді.

Бұған дейін Ақтауда тіркелмеген медициналық бұйымдарды пайдаланған медициналық орталыққа 605 500 теңге көлемінде айыппұл салынғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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