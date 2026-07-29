#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.17
543.26
6.01
Құқық

Қарыздары үшін жүргізуші куәлігін тартып алуға бола ма? Кассациялық сот шешім шығарды

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 17:27 Фото: Zakon.kz
Кассациялық сот борышкердің сот шешімін ұзақ уақыт орындамауына байланысты жүргізуші куәлігінің қолданылуын уақытша тоқтатуды заңды деп таныды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат 2026 жылы 29 шілдеде соттың Telegram арнасында жарияланды:

"Азаматтық істер жөніндегі кассациялық сот борышкердің жеке сот орындаушысының жүргізуші куәлігінің қолданылуын уақытша тоқтату және жүргізуші куәлігінің өзге санаттарын алуына тыйым салу туралы ұсынысын қанағаттандырған сот актілеріне берген шағымы бойынша азаматтық істі қарады. Атқарушылық іс жүргізу аясында борышкердің өтелмеген берешегі 62 млн теңгеден асты. Сот орындаушысы мүлікке тыйым салу, инкассалық өкімдер шығару, Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша шектеу және мүлкін іздестіруді қоса алғанда, заңда көзделген шараларды қабылдағанымен, сот шешімі ұзақ уақыт бойы орындалмаған".

Борышкер жүргізуші куәлігі өзінің табыс көзі екенін алға тартқанымен, бұл уәждерін құжаттармен растай алмаған. Сондай-ақ сот сот шешімін орындамауға кедергі келтіретін дәлелді себептердің жоқ екенін анықтады.

"Кассациялық сот "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Заңға сәйкес, егер борышкер елеулі соманы өндіріп алу туралы сот актісін дәлелді себептерсіз орындамаса және сонымен қатар өзіне берілген арнайы құқықтарды пайдалануды жалғастырса, оған осындай шара қолданылуы мүмкін екенін атап өтті. Бұған дейін қабылданған шаралар сот шешімінің орындалуын қамтамасыз етпегендіктен, арнайы құқықтың қолданылуын уақытша тоқтату заңды әрі атқарушылық іс жүргізудің мақсаттарына сәйкес деп танылды", делінген сот хабарламасында.

Нәтижесінде кассациялық шағым қанағаттандырусыз қалдырылып, бірінші және апелляциялық сатыдағы сот актілері өзгеріссіз қалдырылды.

Бұған дейін 25 шілдеден бастап Қазақстан мен БАӘ арасында жүргізуші куәліктерін өзара тану туралы келісім күшіне енгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Аурухана, Орал, дәрігерлер, мас, қарамау, ер адам, қайғылы оқиға, сот
19:36, Бүгін
Оралда дәрігерлер мас деп қарамағандықтан ер адам ауруханада көз жұмды
Бақытжан Бажанов, Жоғары сот, кассациялық шағым
16:17, 01 қыркүйек 2024
Жоғарғы сот Бақытжан Байжановтың кассациялық шағымын қарайтын болды
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики
11:04, 02 ақпан 2026
Қазақстандық азамат диагнозына байланысты сот арқылы жүргізуші куәлігінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UWW
20:40, Бүгін
Борец из Казахстана Толеугали разгромил иранца и стал бронзовым призёром ЧМ-2026
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик снялся с турнира серии "Мастерс" в Монреале
Фото: НОК РК
19:47, Бүгін
"Многому у него научился": Мурат Гассиев рассказал о влиянии Головкина на его карьеру
Фото: НОК РК
19:11, Бүгін
Соня Жиенбаева не смогла выйти во второй круг турнира в Ирландии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: