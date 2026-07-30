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Құқық

Туристік ақпараттық орталықтардың жұмыс ережесі бекітілді

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 14:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Туризм және спорт министрінің 2026 жылғы 24 шілдедегі бұйрығымен туристік ақпараттық орталықтар қызметінің ережелері мен шарттары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Туристік ақпарат орталығы (Орталық) астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың әкімдігі құратын, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік пен оның туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату, туристік көрсетілетін қызметтерді халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде ілгерілету үшін, сондай-ақ туристік қызмет саласында жаңа кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға жағдай жасау және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында құрылатын ұйым болып табылады.

Орталық:

  • тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік, оның туристік әлеуеті, туристік ресурстар, туристік маршруттар, туризм объектілері және туристік көрсетілетін қызметтер туралы туристік ақпаратты жинауды, жүргізуді, жүйелеуді және өзектілендіруді;
  • тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік пен оның туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыруды және таратуды, туристік көрсетілетін қызметтерді халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде ілгерілетуді, сондай-ақ туристік қызмет саласында жаңа кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуге жағдай жасауды;
  • туризм саласындағы кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттық-консультациялық сүйемелдеуді;
  • туристік қызмет мәселелері бойынша ақпараттық, анықтамалық, әдістемелік, жарнамалық және таныстырылым материалдарын дайындауды;
  • тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің туристік әлеуетін ілгерілету жөніндегі іс-шараларға қатысуды;
  • туристік ресурстар, туристік маршруттар, туризм объектілері, бару қағидалары, шектеулер мен қауіпсіздік шаралары туралы туристік ақпаратты өзектілендіру мәселелері бойынша танытым орталықтарымен өзара іс-қимылды;
  • шұғыл қызметтердің байланыс деректері, қауіпсіз мінез-құлық қағидалары, шектеулер және туристердің болуы үшін маңызы бар өзге де мәліметтер туралы анықтамалық ақпарат ұсынуды жүзеге асырады.

Туристік көрсетілетін қызметтерді халықаралық туристік нарықта ілгерілету кезінде Орталық Қазақстан Республикасының Үкіметі ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында құрған ұйыммен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

Көзделген өзара іс-қимыл Орталықтың құзыреті шегінде мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

  • ақпараттық, анықтамалық және таныстырылым материалдарымен алмасу;
  • туристік көрсетілетін қызметтерді халықаралық туристік нарықта ілгерілету жөніндегі бірлескен іс-шараларға қатысу;
  • қолжетімділігі шектеулі ақпаратты қамтымайтын талдамалық және анықтамалық мәліметтермен алмасу;
  • туристік көрсетілетін қызметтерді ілгерілету саласындағы халықаралық қызметті әдістемелік және ақпараттық сүйемелдеу.

Өтініштерді, дербес деректерді және өзге де ақпаратты өңдеуді Орталық Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау, ақпаратқа қол жеткізу және заңмен қорғалатын құпиялар туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырады.

Орталық қызметінің шарттары мыналар болып табылады:

  • туристерді қабылдауды және хабардар етуді қамтамасыз ететін үй-жайдың не жабдықталған қызмет көрсету орнының болуы;
  • байланыс құралдарының және Интернет желісіне қолжетімділіктің болуы;
  • туристік ақпаратты, оның ішінде цифрлық форматта ұсыну үшін қажетті ақпараттық материалдардың болуы;
  • туристік ақпаратты жинауды, өзектілендіруді және таратуды жүзеге асыратын жұмыскерлердің болуы;
  • туристік ақпаратты өзектілендірудің ішкі рәсімдерінің болуы.

Орталық туристер үшін мынадай мәліметтердің қолжетімділігін оларды Орталықтың үй-жайында, Орталықтың және (немесе) астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың тиісті әкімдігінің ресми цифрлық ресурстарында орналастыру, сондай-ақ кері байланыс арналары арқылы ұсыну арқылы қамтамасыз етеді:

  • Орталықтың атауы мен байланыс деректері;
  • жұмыс режимі;
  • ұсынылатын туристік ақпараттың тізбесі;
  • кері байланыс арналары;
  • Орталыққа жүгіну тәртібі.

Орталықтың жұмыс режимін астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың тиісті әкімдігі туристер мен туристік қызмет субъектілерінің қажеттіліктерін, туристік ағынның маусымдылығын және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің туристік әлеуетін ілгерілету жөніндегі іс-шараларды ескере отырып бекітеді.

Орталықтың жұмыс режимі, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер туралы ақпарат Орталықтың және (немесе) астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, тиісті әкімдігінің ресми цифрлық ресурстарында орналастырылады.

Орталықтың жұмыс режимін өзгерту туристік ағынның маусымдылығына, туристік әлеуетті ілгерілету жөніндегі іс-шаралардың өткізілуіне, жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне, Орталықтың үй-жайына қолжетімділіктің уақытша шектелуіне, төтенше жағдайларға не санитариялық-эпидемиологиялық шектеулерге байланысты негізделген себептер болған кезде жүзеге асырылады.

Орталық туристік ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде ұсынады. Ұйымдастырушылық мүмкіндіктер болған кезде туристік ақпарат шет тілдерінде де ұсынылады.

Бұйрық 2026 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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