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Құқық

Елімізде дәрі-дәрмектерді тіркеу жеңілдетіледі: мемлекеттік қызметтер "бірыңғай терезе"форматына ауыстырылады

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 15:07 Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрлігі сараптама жүргізу, мемлекеттік тіркеу, дәрілік заттың тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу және тіркеу, сондай-ақ қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды қалыптастыру қағидаларына түзетулер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, бұған дейін бірнеше нормативтік құқықтық актімен реттелген рәсімдер енді бірыңғай құжатқа біріктіріліп, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер "бір терезе" қағидаты бойынша ұсынылатын болады.

Бұйрық жобасы дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға сараптама жүргізу, оларды мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу, тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу, өндірушінің бағасын тіркеу және оған өзгерістер енгізу, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық дәрілік формулярын қалыптастыру қағидаларын бір нормативтік құжатқа біріктіреді.

Құжаттың негізгі мақсаты – мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді барынша түсінікті ету, қайталанатын рәсімдерді жою және денсаулық сақтау жүйесін цифрлық трансформациялау жұмыстарын жалғастыру.

Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды "бір терезе" қағидаты бойынша тіркеу жөніндегі кешенді мемлекеттік көрсетілетін қызметті іске асыру бойынша пилоттық жобаның нәтижелері алынды.

Пилоттық жоба жаңа тәсілдің тиімділігін дәлелдеп, фармацевтикалық сала өкілдері мен кәсіпкерлік қоғамдастық тарапынан оң бағаланды. Жаңа тетік өтініш берушілердің мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын барынша ыңғайлы әрі бірізді етуге мүмкіндік берді.

Енді аталған тәжірибені нормативтік деңгейде бекіту ұсынылып отыр.

Денсаулық сақтау министрлігі атап өткендей, қолданыстағы қағидаларды бір құжатқа біріктіру барлық рәсімдерді жүйелеуге, қайталанатын нормаларды алып тастауға және сараптама жүргізуге, мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге, тіркеу құжаттарына өзгерістер енгізуге, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық дәрілік формулярын қалыптастыруға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бизнес үшін бұл мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуды жеңілдетуді білдіреді және жаңа талаптар мен әкімшілік кедергілердің енгізілуін көздемейді. Бұйрық жобасында өндірушілерге, жеткізушілерге және фармацевтикалық нарықтың басқа да қатысушыларына қосымша міндеттер жүктелмейді. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасына, қауіпсіздігіне және тиімділігіне қойылатын қолданыстағы талаптар өзгеріссіз қалады.

Бұйрықтың жобасы "Ашық НҚА" сайтында 13 тамызға дейін жария талқылау үшін орналастырылған.

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