Қазақстанда медициналық ұйымдарды аккредиттеу рәсімі ашық болады
Құжат аккредиттеуге деген қоғамдық сенімнің жаңа механизмін қарастырады: сыртқы кешенді бағалауды жүргізу кезінде аккредиттеу орталықтарының жұмысына мемлекеттік органның өкілі дауыс беру құқығынсыз бақылаушы ретінде қатыса алады.
Сөз Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті мен оның аумақтық бөлімшелерінің өкілдері туралы болып отыр. Олардың қатысуы сараптама комиссиясының жұмысына араласуды жекешелендірмейді немесе түпкілікті шешімге ықпал етуді көздемейді. Бақылаушының негізгі міндеті – рәсімнің ашықтығын және заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.
Өзгерістер Қазақстан Республикасында 2026–2030 жылдарға арналған Медициналық көмек сапасын басқаруды жетілдіру жөніндегі кешенді жоспарды іске асыру шеңберінде әзірленді.
Жаңа тәсіл аккредиттеу рәсімін медициналық ұйымдар, пациенттер және кәсіби қоғамдастық үшін анағұрлым түсінікті әрі ашық етуге мүмкіндік береді деп күтілуде.
Бұдан бөлек, бақылаушының қатысуы нормативтік реттеуді және аккредиттеуді жүргізу практикасын жетілдіруді талап ететін мәселелерді уақтылы анықтауға көмектеседі.
Бұл ретте аккредиттеу рәсімінің өзі, оның критерийлері мен шешім қабылдау тәртібі өзгеріссіз қалады.
Құжат 17 тамызға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.