Парниктік газдар шығарындылары саласындағы мемлекеттік реттеу ережелері жаңартылды
Қағидалармен келесі ұғымдар нақтыланды: "әдіснама", "ағып кету", "алғашқы беру", "базалық сценарий", "бенчмарк", "валидация", "верификация", "екіжылдық ашықтық туралы есеп", "көміртек бірліктерін авторизациялау", "көміртек квотасы", "парниктік газдар шығарындыларының коэффициенті" және тағы да басқа.
Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы мемлекеттік реттеу мынадай құралдарды пайдалана отырып жүзеге асырылады:
- көміртегі бюджетін белгілеу;
- көміртекті квоталау;
- қондырғы операторларын әкімшілендіру.
Көміртекті бюджеттеу кезеңіндегі Қазақстан Республикасының көміртегі балансы осындай кезеңге қатысты белгіленген көміртегі бюджетінен аспауға тиіс.
Көміртекті бюджеттеу кезеңі қатарынан бес күнтізбелік жылды құрайды.
Көміртегі бюджетімен парниктік газдардың квоталанатын және квоталанбайтын шығарындыларының көлемдері айқындалады.
Көміртегі бюджеті көміртекті бюджеттеудің әрбір келесі кезеңі үшін көміртекті бюджеттеудің тиісті кезеңі басталғанға дейін алты айдан кешіктірілмей әзірленеді.
Көміртекті квоталау деп экономика секторларында квоталанатын қондырғылар жүзеге асыратын парниктік газдардың квоталанатын шығарындыларының жиынтық көлемін көміртекті бюджеттеу кезеңіне мемлекет белгілейтін сандық шектеу және квоталау субъектілеріне көміртегі квоталарын бөлу түсініледі.
Парниктік газдардың квоталанатын шығарындылары деп көміртегі диоксидінің шығарындылары түсініледі.
Электр энергетикасы, мұнай-газ, тау-кен өндіру, металлургия және химия өнеркәсібі, сондай-ақ цемент, әк, гипс және кірпіш өндіру бөлігінде өңдеу өнеркәсібі көміртекті квоталауға жатады (экономиканың реттелетін секторлары).
Жылына жиырма мың тонна көміртегі диоксидінен асатын парниктік газдардың квоталанатын шығарындылары көлемі бар экономиканың реттелетін секторларындағы қондырғы квоталанатын қондырғы деп танылады.
Квоталанатын қондырғының операторы квоталау субъектісі деп танылады.
Жобалық тетіктер шеңберінде климаттың өзгеруінің салдарын жұмсартудың халықаралық берілетін нәтижелерін есепке алу тәртібі жеке белгіленген.
Бұйрық 10 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.