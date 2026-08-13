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Құқық

Алимент пен жалақы өндіру кезінде ЖСО қызметіне ақы төлеу тәртібі өзгерді

документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 16:43 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан Әділет министрлігі 2026 жылғы 10 тамыздағы бұйрығымен алимент пен жалақыны өндіріп алуға қатысты атқарушылық құжаттарды орындау кезінде жеке сот орындаушысының (ЖСО) қызметіне ақы төлеу қағидаларына және басқа да бірқатар бұйрықтарға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, жалақыны өндіріп алу туралы атқарушылық құжат бойынша борышкердің ақшасы мен өндіріп алуға болатын мүлкі болмаған жағдайда, ЖСО-ның атқарған әрекеттері туралы есептің мазмұны жаңартылды.

Есепте мыналар көрсетілуі тиіс:

  • атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулы;
  • атқарушылық іс жүргізудің басталғаны туралы тараптардың әрқайсысына жіберілген хабарлама және оның жіберілгенін немесе табысталғанын растайтын құжаттар;
  • борышкердің жылжымалы және жылжымайтын мүлкінің жоқтығы туралы мәліметтер. Бұл мәліметтер есеп уәкілетті органға жіберілгенге дейінгі үш айдан кешіктірмей алынуы тиіс;
  • борышкер болып табылатын заңды тұлғаның басшысының (міндетін атқарушының) Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша шектеу қойылғаны туралы мәлімет. Бұл шектеу шағымдану мерзімі өткеннен кейін қойылады және хабарламаның жіберілгенін немесе табысталғанын растайтын құжаттар қоса беріледі;
  • лицензиялардың, рұқсаттардың және арнайы құқықтардың бар-жоғын тексеру туралы мәліметтер. Сондай-ақ борышкерге лицензиялар, рұқсаттар мен арнайы құқықтарды беруге уақытша тыйым салу немесе бұрын берілген лицензиялар мен рұқсаттардың қолданылуын тоқтату туралы сотқа ұсыныс жолданғанын растайтын құжаттар; атқарушылық іс жүргізу тараптарының сот орындаушысына шақырылғаны туралы мәлімет;
  • борышкердің дебиторлық берешегінің жоқтығы туралы ақпарат. Ол мемлекеттік кірістер органдары мен бухгалтерлік есеп мәліметтері негізінде анықталады;
  • борышкерді әкімшілік жауапкершілікке тарту немесе одан бас тарту туралы сот актісі, сондай-ақ қылмыстық жауапкершілікке тарту немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтату туралы уәкілетті органның қаулысы;
  • борышкер болып табылатын заңды тұлғаның басшысын (міндетін атқарушыны) іздеуге жариялау туралы прокурор санкция берген ЖСО қаулысы. Бұл — жаңа құжат.

Сонымен қатар есепке жеке сот орындаушысының қаулыларының көшірмелері және атқарушылық әрекеттердің орындалғанын растайтын басқа да құжаттар қоса тіркеледі.

Алимент пен жалақыны өндіріп алуға қатысты бір атқарушылық құжат бойынша жеке сот орындаушысының қызметіне ақы жылына бір рет, осы атқарушылық құжат бойынша соңғы төлем жасалған күннен бастап 12 ай өткеннен кейін төленеді. Төлем ағымдағы жылдың бірінші немесе екінші жартыжылдығында жүзеге асырылады.

Ақы төленетін кезде атқарушылық іс ЖСО-ның өндірісінде болып, "орындалуда" немесе борышкерді, оның ішінде борышкер болып табылатын заңды тұлғаның басшысын (міндетін атқарушыны) іздеуге байланысты "тоқтатылған" мәртебесінде болуы тиіс.

Сонымен қатар өзгерістер жеңілдетілген өндіріс жүргізу қағидаларына да енгізілді.

Жеңілдетілген өндіріс аясында жеке тұлғадан 40 айлық есептік көрсеткішке дейінгі соманы өндіріп алуға қатысты мына атқарушылық құжаттар қабылданады:

  • Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көзделген жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша шығарылған сот қаулылары;
  • Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көзделген жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органның (лауазымды тұлғаның) қаулылары;
  • әкімшілік жаза қолдануға уәкілетті орган (лауазымды тұлға) берген айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқамалар;
  • берешекті өндіріп алу туралы салық бұйрығы.

Жеңілдетілген өндіріп алу мына жағдайларда тоқтатылады:

  • атқарушылық құжаттағы талап толық орындалса;
  • атқарушылық құжат шығаруға негіз болған тиісті органның шешімі жойылса;
  • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органның (лауазымды тұлғаның) шешімі негізінде борышкер әкімшілік жауапкершіліктен немесе оған салынған әкімшілік жазадан босатылса.

Сонымен қатар атқарушылық іс жүргізу бойынша шығындарды есептеу әдістемесіне де өзгерістер енгізілді.

Енді атқарушылық әрекеттерді орындауға жұмсалатын шығындарға борышкерді, сондай-ақ борышкер болып табылатын заңды тұлғаның басшысын (міндетін атқарушыны) іздеуге жұмсалған қаражат та кіреді.

Тиісінше, борышкерді немесе борышкер заңды тұлғаның басшысын іздеуге жұмсалған шығындарды іздестіру жұмыстарын жүргізетін органдар есептейді.

Бұйрық 25 тамыздан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық ЖСО міндетті аттестаттаудан өтетіні хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
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