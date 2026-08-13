Күштік құрылым қызметкерлерін жұмыстан шығаруға "мораторий" енгізіледі - фейк
Бұл туралы 2026 жылы 13 тамызда орталықтың ресми Telegram арнасында хабарланды:
"Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы мессенджерлердегі чаттарда 2026 жылғы қараша айынан 2027 жылғы ақпан айына дейін Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының, сондай-ақ Қарулы Күштерінің қызметкерлерін жұмыстан босатуға және кадрлық ауыс-түйістерге толық тыйым салынады деген мазмұндағы мәтіннің таралуын тіркеді".
Ақпараттың шынайылығына көз жеткізу үшін оның авторлары Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 3 маусымдағы №295-VIII "Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңына сілтеме жасағаны нақтыланады.
"Аталған заңның бар екені рас болғанымен, онда мұндай ережелер көзделмеген. Заңда көрсетілген кезеңге жұмыстан босатуға, ауыстыруға, тағайындауға немесе өзге де кадрлық ауыс-түйістерге мораторий енгізу туралы нормалар жоқ". Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы
Ақпараттың шынайы еместігінің тағы бір белгісі – таратылып жатқан мәтінде құжаттың міндетті деректемелерінің көрсетілмеуі. Атап айтқанда, өкім шығарған мемлекеттік орган, құжаттың күні мен нөмірі, мораторий енгізуге негіз болатын заңнаманың нақты нормасы, сондай-ақ тапсырма кімнің атынан берілгені көрсетілмеген.
"Осылайша, бұл жағдайда нақты нормативтік құқықтық акт оның құрамында жоқ ақпараттың шынайылығына көз жеткізу құралы ретінде пайдаланылған". Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы
Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы осындай хабарламаларды дереккөзі мен құжаттың деректемелерін ресми мемлекеттік ақпараттық ресурстар арқылы тексермей таратпауға кеңес береді.