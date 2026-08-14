Тоқаев мәдениет саласында стипендиялар тағайындады
Фото: akorda.kz
Президент 2026 жылғы 6 тамызда "Қазақстан Республикасы Президентінің мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясын тағайындау туралы" жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжат мәтінінде былай делінген:
Қазақстан Республикасы Президентінің мәдениет саласындағы жыл сайынғы 75 мемлекеттік стипендиясы айына 110 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленсін (бұл 2026 жылы 475 750 теңгені құрайды. - Шамамен. ред.).
Стипендиялар Қазақстан Республикасындағы әдебиет және өнер қайраткерлерін мемлекеттік қолдау мақсатында тағайындалады.
Үкіметке жыл сайын Президенттің мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясын алуға ұсынылатын адамдардың қажеттілігіне қарай жаңартылып отыратын жеке құрамын бекітуге ұсыну тапсырылды.
Жарлық 6 тамыздан бастап күшіне енді.
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