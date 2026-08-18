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Құқық

Жұмысқа шықпай қойған қазақстандық 3,7 млн теңге төлеуге міндеттелді

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 18:51 Фото: pixabay
Таразда жүк көліктерін жөндеу бойынша бірге кәсіп бастаған екі азаматтың бірі кейін жұмысқа шығуды тоқтатқан. Кейін бұл іс сотқа жетіп, нәтижесінде ол серіктесіне 3,7 млн теңге төлеуге міндеттелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тараз қалалық соты "Б." атаулы ЖШС-нің азамат Г.-ға қатысты ақша өндіру туралы талап арызын қарады.

2025 жылғы сәуірде тараптар автокөлік жөндеу саласында бірлесіп жұмыс істеу туралы келісім жасаған. Компания жұмысқа қажетті ғимаратты ұсынып, жалпы құны 7,7 млн теңге болатын құрал-жабдықтар сатып алған. Ал екінші тараптың үлесі – жүк көліктерін жөндеу жұмыстарын тікелей орындау болған. Келісім бойынша табыс былай бөлінген: 40% – компанияға; 40% – екінші серіктеске; 20% – құрал-жабдықтарды жөндеу және күтіп ұстауға. Алайда кейін серіктес жұмысқа шығуды тоқтатқан. Компания оған бірнеше рет ескерту жасап, келісім талаптарының бұзылғанын хабарлаған. Кейін шартты бұзу туралы ресми ескерту жіберген, - делінген мәлемдеде.

Сотқа жүгінген компания келісімде көрсетілген талап бойынша сатып алынған мүлік құнының 50%-ын өндіріп беруді сұраған.

Өз кезегінде екінші тарап талап арызды мойындамаған. Ол келісімді еңбек шарты деп түсінгенін айтқан. Сонымен бірге құжатқа қол қойғанын және бірлескен жұмыстан 40% пайда алғанын растаған.

Сот екі тарап арасында еңбек шарты жасалмағанын анықтады. Алайда азаматтың бірлескен қызметтен пайда алып отырғаны дәлелденді.

Сонымен қатар тараптар келісімге қол қойған кезде, оның талаптары бұзылған жағдайда қандай жауапкершілік болатынын алдын ала келіскен.

Нәтижесінде сот азаматтан "Б." ЖШС пайдасына 3,7 млн теңге және мемлекеттік баж өндіру туралы шешім шығарды. Шешім заңды күшіне енді, - деп мәлімдеді Тараз қалалық сотының өкілдері.

Бұған дейін 18 жастағы қазақстандық қыз әкесінен алимент өндіру үшін сотқа жүгінгені туралы жазған болатынбыз. Әкесінің бес баласы мен несиелік міндеттемелері болғанына қарамастан, сот қыздың талабын қанағаттандырды

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Гүлай Ашекова
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