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Құқық

Қазақстанда дәрігерлерді оқыту жүйесі өзгереді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 16:24 Фото: pixabay
Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Медициналық кадрларды даярлау жүйесін денсаулық сақтау саласының қазіргі талаптарын, медициналық білім берудегі халықаралық тәсілдерді және денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктерін ескере отырып жаңғырту ұсынылып отыр. Негізгі өзгерістердің бірі – интеграцияланған медициналық білім беру моделін жетілдіру.

Жоба бойынша жоғары білім берудің денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламаларында жалпы білім беретін және базалық пәндер циклдерінің оқу бағдарламалары мен мазмұнын күшейту ұсынылады:

  • Бұл алғашқы медициналық-санитарлық көмек (ПМСП) және ауылдық денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс істеуге қажетті құзыреттерді қалыптастыруға бағытталады;
  • білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны жаңартылады, оның ішінде цифрлық құзыреттерді қалыптастыру және оқу процесінде жасанды интеллект технологияларын пайдалану қарастырылады;
  • практикалық даярлық күшейтіледі;
  • интернатура көлемі 70 академиялық кредитке дейін ұлғайтылады;
  • базалық пәндер циклін аяқтағаннан кейін білім мен дағдыларды бағалау енгізіліп, тәлімгерлік институты дамытылады.

Жаңартылған дәрігер даярлау бағдарламасы практикалық бағытты күшейтуге бағытталған. Жоба бойынша оқу кезеңдері базалық медициналық білім беруге (5-6 жыл) және интернатураға (1 жыл) бөлінеді. Осылайша, бакалавриат пен интернатура бойынша оқудың жалпы ұзақтығы 6+1 жылды құрайды.

Интернатураны аяқтағаннан кейін түлектер қосымша алты клиникалық мамандықтың бірі бойынша дәрігер біліктілігін алады: "терапия", "педиатрия", "жалпы практика дәрігері", "хирургия", "акушерия және гинекология" және "балалар хирургиясы".

Түлектер амбулаториялық-емханалық ұйымдардың барлық деңгейінде, сондай-ақ аудандық деңгейдегі өңірлер мен моноқалаларда орналасқан медициналық ұйымдарда жұмыс істей алады. Бұл дәрігер тапшылығын едәуір азайтуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар интернатура тәлімгердің тұрақты бақылауындағы клиникалық практикаға айналады. Интерндердің жауапкершілік деңгейі нақты шектеліп, дәрігерлер сияқты еңбек тәртібі белгіленеді және медициналық цифрлық жүйелерге қол жеткізу құқығы беріледі.

Министрліктің хабарлауынша, өзгерістерді 2027 оқу жылынан бастап енгізу жоспарланып отыр. Бұл медициналық білім беру ұйымдарына алдын ала дайындалып, оқу бағдарламаларын жаңартуға және қажетті ұйымдастырушылық жағдайларды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бұл шаралар тиісті клиникалық бағыт бойынша қажетті құзыреттерді терең меңгерту арқылы медицина мамандарын даярлау сапасын арттыруға бағытталған. Соның нәтижесінде ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын алу деңгейін көтеру, сондай-ақ, әсіресе хирургия, педиатрия және акушерия салаларындағы клиникалық қателер қаупін азайту көзделеді.

Жоба "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылау үшін 3 қыркүйекке дейін тұрады.

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Гүлай Ашекова
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