#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+40°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+40°
$
469.83
536.83
5.97
Құқық

Қазақстанда медицина мамандары өңірлердің сұранысына қарай даярланады

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 09:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Денсаулық сақтау министрлігі денсаулық сақтау саласындағы кадрларға қажеттілікті және медициналық мамандықтар бойынша оқуға қабылдау көлемін айқындау қағидаларының жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік дәрігерлерді даярлау тәсілін өзгертпек. Енді медицина мамандарының саны өңірлердің нақты қажеттілігіне қарай есептеледі.

Жаңа қағидалар денсаулық сақтау жүйесіне қанша дәрігер мен маман қажет екенін, қандай даярлық бағыттарына сұраныс жоғары екенін және қай өңірлерде кадр құрамын күшейту керектігін алдын ала анықтауға мүмкіндік береді.

Құжаттың негізгі мақсаты – медициналық жоғары оқу орындары мен білім беру ұйымдары түлектерінің саны денсаулық сақтау саласының нақты қажеттілігіне сай болуы үшін медицина мамандарын даярлауды жоспарлаудың бірыңғай жүйесін құру.

Ведомство медициналық көмектің сапасына әсер ететін негізгі факторлардың бірі кадрмен қамтамасыз ету екенін атап өтті. Жаңа қағидалар алдағы жылдары елге қанша дәрігер мен өзге де медицина қызметкері қажет болатынын нақтырақ болжауға, сондай-ақ әр өңірдің ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Жаңа тәсіл аясында халық саны, аурулардың құрылымы, медицина кадрларымен қамтылу деңгейі, ауруханалар мен емханалар желісінің дамуы, сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесінің даму болжамдары туралы деректер пайдаланылады.

Құжатта мынадай бағыттар көзделген:

  • медицина мамандарына деген қажеттілікті болжау;
  • кадр тапшылығы немесе артықтығы байқалатын өңірлерді айқындау;
  • медициналық мамандықтар бойынша оқуға қабылдау орындарының қажетті санын есептеу;
  • облыстар мен қалалардың қажеттілігін ескере отырып, мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру;
  • денсаулық сақтау ұйымдарының мамандармен қамтамасыз етілуіне тұрақты мониторинг жүргізу.

Медициналық қызметкерлер жетіспейтін өңірлерге ерекше назар аударылады. Кадр даярлауды тиімді жоспарлау мамандарды ұтымды бөлуге және халықты қажетті көлемде дәрігерлермен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар министрлік жаңа қағидалар медицина мамандарын даярлау көлемін қысқартуды көздемейтінін түсіндірді. Керісінше, болашақ мамандарды олардың білімі мен кәсіби дағдылары ең көп қажет болатын бағыттар бойынша даярлауға басымдық беріледі.

Құжатты әзірлеушілер кадрлық жоспарлаудың бірыңғай тетігін енгізу денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік басқару сапасын арттырып, мамандар тапшылығын азайтуға және азаматтардың медициналық көмекке қолжетімділігін жақсартуға ықпал етеді деп күтеді.

Қағида жобасы 3 тамызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланды.

Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі медициналық ұйымдарды аккредиттеудің бірыңғай стандарттарын әзірлеп жатқаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
10:42, Бүгін
Қазақстанда медицина қызметкерлерінің бүкіл еңбек жолы цифрландырылады
&quot;Кәсібі бойынша үздік&quot; атағы бар медицина қызметкерлеріне 500 АЕК төленеді
11:29, 13 мамыр 2024
"Кәсібі бойынша үздік" атағы бар медицина қызметкерлеріне 500 АЕК көлімінде сыйақы төленеді
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:21, 19 желтоқсан 2025
Қазақстандық медицина қызметкерлерін сертификаттау жүйесін жетілдіру көзделіп отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Отбор на Азиаду-2026: в Астане пройдёт чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике
15:09, Бүгін
Отбор на Азиаду-2026: в Астане пройдёт чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике
Ислам Махачев
14:52, Бүгін
Менеджер Махачева уверен в победе Ислама над Иэном Гэрри в титульном бою
В Испании погиб подросток во время празднования победы на чемпионате мира по футболу
14:34, Бүгін
В Испании погиб подросток во время празднования победы на чемпионате мира по футболу
Анхель Ди Мария
14:18, Бүгін
"Страна гордится вами": Ди Мария поддержал Аргентину после поражения Испании в финале ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: