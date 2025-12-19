Қазақстандық медицина қызметкерлерін сертификаттау жүйесін жетілдіру көзделіп отыр
Ведомство мәліметінше, медицина қызметкерлерінің біліктілігін растау тәртібін жаңарту халыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.
Медициналық және фармацевтикалық мамандарды сертификаттау жүйесін жетілдіруге, кадрлардың кәсіби даярлығын күшейтуге және отандық денсаулық сақтау тәжірибесіне халықаралық озық стандарттарды енгізуге арналған бұйрық жобасы дайындалды.
Министрлікте атап өткендей, медициналық мамандықтар тізбесін жаңарту арқылы мамандардың біліктілігін саланың қазіргі талаптарына сәйкестендіру, науқастарды тексеру мен емдеу сапасын жақсарту, медицина қызметкерлерінің тұрақты кәсіби дамуын ынталандыру, сондай-ақ сертификаттау рәсімдерінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету көзделіп отыр.
Жаңашылдықтар азаматтардың денсаулық сақтау жүйесіне деген сенімін арттырып, ел медицинасында озық технологиялар мен заманауи клиникалық тәжірибелерді енгізуге жағдай жасайды деп күтіледі.
Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында 2026 жылғы 2 қаңтарға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.