Қазақстанда медицина қызметкерлерінің бүкіл еңбек жолы цифрландырылады
Құжат денсаулық сақтау саласындағы кадрлық ресурстарды есепке алудың ұлттық жүйесін (кәсіби тіркелімді) одан әрі дамытуға бағытталған. Бұл – медицина қызметкерлерінің білімі, даярлығы, кәсіби қызметі мен кәсіби дамуы туралы мәліметтерді біріктіретін бірыңғай цифрлық платформа.
Енді медицина колледжі немесе жоғары оқу орнына түскен сәттен бастап, мамандық бойынша еңбек етуі, біліктілігін арттыруы және кәсіби дамуы сияқты барлық кезеңдер бірыңғай цифрлық жүйеде тіркеледі.
Жоба аясында кадрлық ресурстарды есепке алудың ұлттық жүйесін қалыптастыру, сүйемелдеу, жүйелік-техникалық қызмет көрсету және киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын, сондай-ақ денсаулық сақтау саласында білім алушылар мен мамандарды есепке алу қағидаларын бекіту көзделген.
Негізгі жаңашылдықтардың бірі – медицина қызметкерлерін даярлау мен кәсіби дамытудың бірыңғай цифрлық траекториясын қалыптастыру. Соның нәтижесінде әрбір маманның оқуынан бастап еңбек қызметіне дейінгі барлық мәлімет бірыңғай цифрлық кеңістікте жинақталады.
Министрліктің мәліметінше, кәсіби тіркелімде мамандарды даярлау, студенттер мен резиденттердің білім алу траекториясы, медицина қызметкерлерінің еңбек қызметі, біліктілік деңгейі, үздіксіз кәсіби дамуы, кадрлардың қозғалысы және денсаулық сақтау жүйесінің медицина мамандарына деген қажеттілігі туралы ақпарат жинақталады.
Сондай-ақ жоба кәсіби тіркелімді мемлекеттік ақпараттық жүйелермен цифрлық ықпалдастыруды кеңейтуді көздейді. Бұл деректердің өзектілігі мен дұрыстығын арттыруға, ақпараттың қайталануын азайтуға және мемлекеттік ақпараттық ресурстар арасындағы мәлімет алмасуды тиімді етуге мүмкіндік береді.
Құжатта дербес деректерді қорғау және киберқауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар аударылған. Ақпаратты қорғау, ақпараттық жүйені сүйемелдеу және оның тұрақты әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету талаптары күшейтіледі.
Министрлік ұлттық кадрлық ресурстарды есепке алу жүйесін жетілдіру денсаулық сақтау саласындағы кадрлық әлеуетті басқару сапасын арттыруға, медицина мамандарына деген қажеттілікті дәлірек болжауға, мемлекеттік білім беру тапсырысын тиімді қалыптастыруға, түлектердің жұмысқа орналасуын бақылауға және кадрлық шешімдерді тиімді қабылдауға мүмкіндік береді деп есептейді.
Азаматтар үшін бұл медицина кадрларын даярлау мен бөлудің анағұрлым заманауи, ашық әрі тиімді жүйесі қалыптасатынын білдіреді. Нәтижесінде медициналық ұйымдар қажетті мамандармен дер кезінде қамтамасыз етіліп, ел бойынша медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын одан әрі арттыруға жағдай жасалады.
Құжат 2026 жылғы 3 тамызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланды.