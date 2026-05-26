ДСМ медицина қызметкерлерін сақтандыру жүйесін және қызметтік ақпаратты қорғауды күшейтеді
Атап айтқанда, түзетулер техникалық және ұйымдастырушылық рәсімдерді жетілдіруге, сондай-ақ құжат айналымы кезінде шектеулі қолжетімді ақпаратты қорғау деңгейін арттыруға бағытталған.
Жоба аясында арнайы мемлекеттік органдарға қарасты кейбір денсаулық сақтау ұйымдары үшін бірлескен сақтандыру шарттарын жасау, өзгерту және бұзу тәртібі нақтыланады.
Сондай-ақ заңнамада көзделген жағдайларда интернет-платформалар арқылы белгілі бір мәліметтерді беруді шектеуді қоса алғанда, шектеулі таралатын ақпаратты қорғаудың қосымша шараларын енгізу ұсынылып отыр.
Министрлік бұл өзгерістердің тек техникалық және нақтылаушы сипатта екенін, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестендіруге бағытталғанын және халыққа медициналық көмек көрсету тәртібіне әсер етпейтінін атап өтті.
Сонымен қатар түзетулер пациенттердің құқықтарына, медициналық қызмет алу шарттарына әсер етпейді және азаматтар үшін қосымша жүктеме туғызбайды.
Жобаны іске асыру ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттырып, медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру үдерістерін тиімдірек реттеуге мүмкіндік береді деп күтілуде.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 11 маусымға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылған.