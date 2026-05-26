#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
472.48
550.06
6.59
Қоғам

ДСМ медицина қызметкерлерін сақтандыру жүйесін және қызметтік ақпаратты қорғауды күшейтеді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 15:33 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігі ҚР Денсаулық сақтау министрлігі медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру саласындағы бірқатар ведомстволық нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, түзетулер техникалық және ұйымдастырушылық рәсімдерді жетілдіруге, сондай-ақ құжат айналымы кезінде шектеулі қолжетімді ақпаратты қорғау деңгейін арттыруға бағытталған.

Жоба аясында арнайы мемлекеттік органдарға қарасты кейбір денсаулық сақтау ұйымдары үшін бірлескен сақтандыру шарттарын жасау, өзгерту және бұзу тәртібі нақтыланады.

Сондай-ақ заңнамада көзделген жағдайларда интернет-платформалар арқылы белгілі бір мәліметтерді беруді шектеуді қоса алғанда, шектеулі таралатын ақпаратты қорғаудың қосымша шараларын енгізу ұсынылып отыр.

Министрлік бұл өзгерістердің тек техникалық және нақтылаушы сипатта екенін, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестендіруге бағытталғанын және халыққа медициналық көмек көрсету тәртібіне әсер етпейтінін атап өтті.

Сонымен қатар түзетулер пациенттердің құқықтарына, медициналық қызмет алу шарттарына әсер етпейді және азаматтар үшін қосымша жүктеме туғызбайды.

Жобаны іске асыру ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттырып, медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру үдерістерін тиімдірек реттеуге мүмкіндік береді деп күтілуде.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 11 маусымға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда пациенттердің денсаулығы мен өміріне зиян келтіргені үшін қанша төленеді
10:56, 13 мамыр 2024
Қазақстанда пациенттердің денсаулығы мен өміріне зиян келтіргені үшін қанша төленеді
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:21, 19 желтоқсан 2025
Қазақстандық медицина қызметкерлерін сертификаттау жүйесін жетілдіру көзделіп отыр
Қазақстан медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін жазаны қатайтпақ
18:08, 12 ақпан 2024
Қазақстан медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін жазаны қатайтпақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев
15:30, Бүгін
"Он сломлен": бразильский нокаутёр Коста сделал вывод после поражения Хамзата Чимаева
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба &quot;Тобыл&quot;
15:10, Бүгін
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба "Тобыл"
Елена Рыбакина
14:45, Бүгін
Рыбакина претендует на звание первой ракетки мира: три сценария, как обойти Соболенко
Жибек Куламбаева
14:28, Бүгін
Жибек Куламбаева потерпела поражение в первом круге турнира ITF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: