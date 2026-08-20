Велотректен Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
Сурет: olympic.kz
Қазіргі таңда Астана қаласында тректегі велоспорттан Қазақстан чемпионаты өтуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, ел біріншілігі аясында алғашқы жеңімпаздар мен жүлдегерлер белгілі болды.
Жекелей із кесу жарысы, ерлер:
- Илья Карабутов (Қарағанды облысы)
- Дмитрий Носков (Маңғыстау облысы)
- Рамис Дінмұхаметов (Астана қаласы)
Жекелей із кесу жарысы, әйелдер:
- Рината Сұлтанова (Павлодар облысы)
- Ангелина Буренкова (Жамбыл облысы)
- Анжела Соловьева (Алматы облысы)
Кейрин, ерлер:
- Кирилл Курдиджи (Қарағанды облысы)
- Дмитрий Резанов (Астана)
- Андрей Чугай (Ақмола облысы)
Кейрин, әйелдер:
- Анна Проскурина (Қызылорда облысы)
- Кристина Чернышева (Ақмола облысы)
- Светлана Пащенко (Жетісу облысы)
Командалық жарыс, ерлер:
- Қарағанды облысы
- Астана
- Қызылорда облысы
Командалық жарыс, әйелдер:
- Қарағанды облысы
- Жетісу облысы
- Астана
Бұған дейін ағылшын клубы - "Чарльтон Атлетик" стадионында ер адамның денесі табылғаны хабарланған.
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