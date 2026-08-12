Астанада велотректен ел чемпионаты өтеді
Сурет: olympic.kz
Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, медальдар қарқынды және спринттік дисциплиналарда сарапқа салынады.
Сондай-ақ аталған жарыста жасөспірімдер арасында бәсекелер өтеді.
Айта кетейік, чемпионат "Сарыарқа" велотрегінде ұйымдастырылып, 22 тамызға дейін жалғасады.
Бұған дейін Еуропадағы атақты футбол клубтарының бірі - "Челси" сапында өнер көрсетіп жүрген жерлесіміз Дастан Сәтпаевтың 18-ге толғанын жазғанбыз.
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