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Спорт

Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан чемпионаты өтеді

Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан чемпионаты өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 22:10 Сурет: olympic.kz
Астанада велотректен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Федерацияның баспасөз қызметінің мәліметінше, бұл жарыс жастар үшін Қазақстан ұлттық құрамасына іріктеу кезеңі болса, тәжірибелі спортшылар үшін 2026 жылғы Азия ойындарына дайындықтың маңызды бөлігі.

Чемпионат 27-31 шілде аралығында өтеді. Жарысты елордадағы "Сарыарқа" велотрегі қабылдайды.

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Айдос Қали
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