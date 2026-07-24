#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Қоғам

Астанада аэротаксидің демонстрациялық ұшуы көрсетілді

2026 жылғы 24 шілдеде Астанада электрлі аэротаксидің автономды ұшу мүмкіндігі көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 11:17 Сурет: Zakon.kz\Екатерина Елисеева
2026 жылғы 24 шілдеде Астанада электрлі аэротаксидің автономды ұшу мүмкіндігі көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Демонстрациялық ұшу барысында ұшқышсыз ұшу аппараты тік ұшып көтеріліп, тік қонуды, көлденең ұшуды және сынақ аймағын айналып ұшуды орындап, жалпы ұзындығы 24 шақырым бағытты еңсерді.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, сынақтың мақсаты навигация дәлдігін, ұшу тұрақтылығын, басқару жүйесінің жұмысын және толық автоматтандырылған режимнің мүмкіндіктерін көрсету болды. Сонымен қатар компания өкілдері коммерциялық рейстерде әуе кемесін ұшқыш басқаратынын, ал әрбір ұшу алдында техника толық тексеруден өтетінін атап өтті.

Alatau Advanced Air Group (AAAG) жобасының менеджері Данияр Өтеулин аэротаксидің ірі қалалардағы жол жүру уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік беретінін айтты.

"Қазір алғашқы вертипорт Дубайда жарияланды. АҚШ-та да бірнеше вертипорт салынатыны белгілі болды. Мысалы, Нью-Йорктегі Кеннеди әуежайынан Манхэттендегі 34-көшеге дейін көлікпен жету кептеліске байланысты бір сағаттан бір жарым сағатқа дейін созылады. Ал сертификаттаудан кейін тікұшақтың орнын басатын электрлі аэротакси бұл қашықтықты небәрі 8 минут 30 секундта еңсереді", – деді ол.

Оның сөзінше, дәл осындай тиімділік Алматыда да байқалады. Таңертеңгі қарбалас уақытта әуежайдан қала орталығына дейін жету шамамен бір сағатты алса, аэротакси жолаушыларды 10 минутқа жетпейтін уақытта жеткізе алады.

Еске салайық, 2026 жылғы 19 мамырда Алматы облысында тік ұшып көтеріліп, тік қона алатын eVTOL электрлі ұшу аппаратының, яғни аэротаксидің алғашқы демонстрациялық ұшуы өткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
13:34, Бүгін
Қазақстан Ұлттық банкі қатарынан екінші мәрте базалық мөлшерлемені төмендетті
Астанада ШЫҰ саммиті басталды
10:40, 04 шілде 2024
Астанада ШЫҰ саммиті басталды
Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлағаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:57, 26 наурыз 2026
Қазақстанның батысында ұшқышсыз ұшу аппараты құлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:29, Бүгін
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Айдос Султангали
13:29, Бүгін
Определилась задача мужской сборной Казахстана по греко-римской борьбе на домашнем ЧМ-2026
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Бүгін
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Бүгін
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: