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Спорт

Дастан Сатпаев 18-ге толды: Спортшыға анасы мен бауыры желі арқылы жүрекжарды тілегін білдірді

Дастан Сатпаев 18-ге толды: Спортшыға анасы мен бауыры желі арқылы жүрекжарды тілегін білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 16:44 Сурет: instagram/madina01m
Бүгін, 2026 жылғы 12 тамызда танымал қазақстандық футболшы, "Челси" клубы мен Қазақстан ұлттық құрамасының шабуылшысы Дастан Сатпаев үшін ерекше күн. Футболшы 18 жасқа толып, кәмелет жасына жетті. Осыған орай оның отбасы да Дастанды туған күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дастан Сатпаевтың анасы Мадина Instagram Stories-те ұлымен бірге түскен архивтегі суретін жариялады.

"Дастан, жүрегім, туған күніңмен! Сені жақсы көремін", – деп анасы 18 жасқа толған ұлын жүрекжарды тілегімен құттықтады.
Дастан Сатпаев 18-ге толды: Спортшыға анасы мен бауыры желі арқылы жүрекжарды тілегін білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 16:44

Сурет: Instagram/madina01m

Сондай-ақ футболшыны оның інісі Темірхан Сатпаев та құттықтады. Ол да Stories-те туған күн иесімен бірге түскен архивтік суретін жариялады.

"Туған күніңмен, бауырым!" – деп Темірхан құттықтады ол.
Дастан Сатпаев 18-ге толды: Спортшыға анасы мен бауыры желі арқылы жүрекжарды тілегін білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 16:44

Сурет: Instagram/t.satpayev

Бұған дейін "Қайрат" "Левскиге" қайтадан есе жіберіп, Чемпиондар лигасынан шығып қалғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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