"Қайрат" "Левскиге" қайтадан есе жіберіп, Чемпиондар лигасынан шығып қалды
Сурет: instagram/f.c.kairat
Түркістанда УЕФА Чемпиондар лигасының үшінші іріктеу кезеңі аясындағы қарымта матч аяқталды. Қазақстандық "Қайрат" Болгарияның "Левски" командасына 0:1 есебімен жол берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ойындағы жалғыз әрі жеңісті голды қонақтар сапынан бразилиялық шабуылшы Рейналдо кездесу басталғаннан кейін көп ұзамай соқты.
Қазақстан чемпионы есепті өзгертуге барынша тырысқанымен, матч соңына дейін нәтиже өзгерген жоқ.
Осылайша, екі ойынның қорытындысы бойынша 2:0 есебімен "Левски" Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінің плей-офф кезеңіне өтті.
"Қайрат" енді Чемпиондар лигасы іріктеуінің плей-офф кезеңінде емес, Еуропа лигасының іріктеу кезеңіндегі плей-оффта ойнайды. Онда "сары-қаралар" ПАОК (Грекия) – "Андерлехт" (Бельгия) жұбының жеңімпазымен кездеседі.
Рафаэль Уразбахтин шәкірттерінің Еуропадағы екінші деңгейлі клубтық турнирдегі келесі ойындарының қарсыласы, өтетін күні мен орны кейінірек белгілі болады.
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