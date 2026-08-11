#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Спорт

Бүгін "Қайрат" клубы "Левски" командасымен кездеседі

Бүгін &quot;Қайрат&quot; клубы &quot;Левски&quot; командасымен кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 11:53 Сурет: Instagram/f.c.kairat
Бүгін, 11 тамызда УЕФА Чемпиондар лигасының үшінші іріктеу кезеңінің қарымта матчында алматылық "Қайрат" Софияның "Левски" клубын Түркістандағы "Түркістан Арена" стадионында қабылдайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ойын Қазақстан уақытымен сағат 20:00-де басталады. Матчты "Qazsport" телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Кездесудің бас төрешісі болып Германиядан келген 42 жастағы Даниэль Зиберт тағайындалды.

Зиберт 2015 жылдан бері ФИФА төрешісі атанып, осы уақытқа дейін бірнеше маңызды матчқа қазылық еткен.

Бүгін "Қайрат" клубы "Левски" командасымен кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 11:53

Сурет: QAZSPORTTV

Бұған дейін ол еурокубоктардың іріктеу кезеңінде қазақстандық командалардың қатысуымен ("Астана", "Қызылжар) өткен екі матчта төрешілік жасаған. Екі кездесу де Кипрдің АПОЭЛ клубына қарсы өткен.

Ал "Левски" ойыншыларына келсек, клубтың баспасөз қызметі команданың Қазақстанға келгенін әлеуметтік желілерде хабарлады. Болгариялық команда Түркістанға чартерлік рейспен жеткен. Ұшу шамамен алты сағатқа созылған.

"Міне, біз де келдік!" – деп жазды болгариялық клубтың ойыншылары Түркістаннан жариялаған видеоға.

"Қайрат" клубының баспасөз қызметінің мәліметінше, матчтың билеттері толығымен сатылып кеткен.

Бүгін "Қайрат" клубы "Левски" командасымен кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 11:53

Сурет: Telegram/FC Kairat Almaty

Еске салсақ, бұған дейін Болгарияда өткен кездесуде алматылық клуб алаң иелерінен 0:1 есебімен ұтылып қалған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тарихи кездесу: Рыбакина әлемнің экс-бірінші ракеткасымен кортқа шығады
12:08, Бүгін
Тарихи кездесу: Рыбакина әлемнің экс-бірінші ракеткасымен кортқа шығады
&quot;Сутьеска&quot; – &quot;Қайрат&quot;: алматылық клуб Черногорияға жетті
11:37, 14 шілде 2026
"Сутьеска" – "Қайрат": алматылық клуб Черногорияға жетті
&quot;Қайрат&quot; құрамасы &quot;Сутьесканы&quot; тағы да жеңіп, Чемпиондар лигасының келесі кезеңіне өтті
11:26, 16 шілде 2026
"Қайрат" құрамасы "Сутьесканы" тағы да жеңіп, Чемпиондар лигасының келесі кезеңіне өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кайрат&quot; сделал объявление для болельщиков перед матчем с &quot;Левски&quot; в ЛЧ в Туркестане
14:08, Бүгін
"Кайрат" сделал объявление для болельщиков перед матчем с "Левски" в ЛЧ в Туркестане
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
13:48, Бүгін
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Бүгін
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Бүгін
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: