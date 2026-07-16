"Қайрат" құрамасы "Сутьесканы" тағы да жеңіп, Чемпиондар лигасының келесі кезеңіне өтті
Қарымта матч Черногорияның Никшич қаласында өтті.
Кездесудің басты жұлдыздарының бірі "Қайраттың" жас әрі талантты футболшысы Исмаил Бекболат болды. Ол матчтың 70-минутында есеп ашып, командасын алға шығарды.
Арада көп уақыт өтпей, бас төреші бейнеқайталымды (VAR) қарап шыққаннан кейін "Сутьеска" ойыншыларының бірінің қолмен ойнағанын анықтап, пенальти белгіледі.
11 метрлік айып добын "Қайраттың" португалиялық шабуылшысы Жоржиньо мүлт жібермей орындап, есепті 2:0-ге жеткізді.
Осы жеңістің нәтижесінде Рафаэль Уразбахтин жаттықтыратын алматылық клуб Чемпиондар лигасы іріктеуінің екінші кезеңіне шықты. Енді "Қайрат" 22 және 29 шілде күндері Кипр чемпионы "Омониямен" кездеседі. Алғашқы матч сырт алаңда өтеді.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда өткен алғашқы ойында да "Қайрат" "Сутьесканы" 2:1 есебімен жеңген болатын.