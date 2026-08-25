Санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласында жаңа талаптар енгізілді
Атап айтқанда, "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздігі саласындағы кәсіптік қауымдастықты аккредиттеу" және "Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу қызметін жүзеге асыруға жеке және заңды тұлғаларды аккредиттеу" мемлекеттік қызметтерін көрсету қағидалары нақтыланды. Қауымдастық бойынша өтініште немесе ұсынылған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталған, олардың нысаны мен мазмұны талаптарға сәйкес келмеген немесе құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, қызмет көрсетуші өтінішті цифрлық кезек парағы арқылы қабылдайды.
Бұл ретте өтініш берушіге анықталған кемшіліктерді жою үшін 2 жұмыс күні беріледі. Бұл мерзім мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің жалпы есебіне кірмейді.
Егер кемшіліктер белгіленген мерзімде жойылса, мемлекеттік қызметті алу үшін өтініш пен құжаттар тапсырылған күн ретінде өтініш берушінің алғашқы жүгінген күні есептеледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта есептеле бастайды.
Егер анықталған кемшіліктер белгіленген мерзімде жойылмаса, қызмет көрсетуші өтініш пен құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылған жағдайда, қызмет көрсетуші өтініш берушіге бас тарту себептері көрсетілген жауап жолдайды.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту кезінде өтініш берушімен тыңдау рәсімі өткізілмейді.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі – 20 жұмыс күні. Қызмет тегін көрсетіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 4 қыркүйектен бастап күшіне енеді.