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Құқық

Диктант, бақылау, мазмұндама: Оқушыларға түсетін жүктеме артады ма

Оқушылар, диктант, бақылау, мазмұндама, жүктеме, педагог, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 18:17 Сурет: Zakon.kz
Бақылаудың әртүрлі болуы қазақстандық оқушыларға түсетін жүктемені арттырмай, функционалдық сауаттылық пен сыни ойлауды дамытуға көмектеседі. Бұл туралы 2026 жылдың 25 тамызында ОКҚ-да өткен баспасөз мәслихатында педагог Жанар Жақсылықова мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.


Павлодар қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы инновациялық үлгідегі жалпы орта білім беру мектебінің педагог-шебері Жанар Жақсылықованың айтуынша:

  • грамматикалық тапсырмалары бар диктанттар оқушының сауаттылығы мен тілдік нормаларды меңгеру деңгейін бағалауға мүмкіндік береді;
  • математикадан бақылау жұмысы тек есептеу дағдысын емес, оқушының білімін практикалық тапсырмаларды орындауда қалай қолдана алатынын анықтайды;
  • ал шығарма мен мазмұндама арқылы оқушының мәтінді түсінуі және өз ойын жазбаша түрде өз бетінше жеткізе білуі бағаланады.
"Оқытушы оқушыға ұсынатын зерттеу және жобалық тапсырмалардың да маңызы зор. Олар оқушының ақпаратты талдау, салыстыру, қорытынды жасау, өз шешімін негіздеу және жұмыс нәтижесін ұсыну дағдыларын дамытады", – деді спикер.

Бұл ретте ол педагогтердің ұсынысы бойынша каллиграфиялық дағдыларды дамытуға да ерекше көңіл бөлінетінін атап өтті.

"Бұл тапсырмалардың барлығы функционалдық сауаттылық пен сыни ойлауды дамытуға мүмкіндік береді. Себебі оқушыдан тапсырманы орындауды ғана емес, оны түсіну, қолдану, талдау және өз ойын негіздеу талап етіледі", – деп атап өтті Жанар Жақсылықова.

ҚР оқу-ағарту министрлігінің өкілдері бұл бақылау түрлері оқушыларға қосымша жүктеме түсірмейтінін атап өтті.

Бұған дейін министрлік оқушылардың тоқсандық қорытынды бағасы бірыңғай формула бойынша автоматты түрде есептелетінін айтқан болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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