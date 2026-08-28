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Құқық

Павлодардағы кәсіпорын кассасынан 25 млн теңге ұрланды

Теңге, Павлодар, кәсіпорын, касса, ұрлық, күдікті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 17:22 Сурет: Zakon.kz
Павлодар қаласындағы кәсіпорындардың бірінен 25 млн теңге ұрланған. Көп ұзамай құқық қорғау органдары өкілдері аталған қылмысқа қатысты күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 28 тамызда ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады.

Жедел-іздестіру шаралары барысында полицейлер күдіктінің аталған кәсіпорында күзетші болып жұмыс істегенін анықтаған.

Саяжайдағы тінту кезінде тәртіп сақшылары алма ағашының түбіне жасырылған 24 млн теңгені тапты.

Күдікті қамауға алынды. Табылған ақша заттай дәлел ретінде тіркелді.

Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр.

Бұған дейін еліміздің оңтүстігінде коллекторлар қатаң жазаға кесілгені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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