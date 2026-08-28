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Құқық

ШҚО-да қауіпті қылмыскер түрмеден қашты

Түрме, ШҚО, қауіпті қылмыскер, қашу, ҚАЖД, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 21:55 Сурет: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында алаяқтық бабымен сотталған адам колониядан тыс жерде жұмыс істеу құқығын пайдаланып, басқа облыстағы үйіне қашып кетпек болған. Бірнеше сағатқа созылған іздеу кезінде қашқын жол ортасында ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 28 тамызда Yk.kz сайты жазды. Басылымның мәліметінше, сотталғанның мекемеге қайтып оралмағаны белгілі болған бойда ШҚО бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері дереу іздеу іс-шараларын ұйымдастырды.

Бар болғаны бес сағат ішінде оның жүрген бағыты анықталды.

ШҚО ҚАЖД қызметкерлері Жетісу облысы ПД ҰҚКБ қызметкерлерімен бірлесіп, сотталған азаматты басқа өңірдің аумағында ұстады, ол үйіне сол күйі жете алмады.

"Жалтару фактісі анықталған сәттен бастап шұғыл-іздестіру іс-шаралары дереу ұйымдастырылды. Қызметкерлердің үйлесімді әрекеттерінің арқасында сотталғанның қозғалыс бағытын қысқа мерзімде анықтап, оны басқа өңірде ұстауға мүмкіндік туды", деп түсіндірді ШҚО ҚАЖД ресми өкілі Салтанат Ожиканова.

Қазіргі уақытта сотталған адам ұсталды. Жазаны өтеуден жалтарғаны үшін тиісті шаралар жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Қостанай облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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