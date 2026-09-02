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Құқық

Жамбыл облысында қоқыс жәшігінен шақалақ табылды. Күдікті әйел ұсталды

Ұсталды, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, жаңа туған бала, қоқыс жәшігі, әйел , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 19:04 Сурет: pexels
Жамбыл облысында жаңа туған нәрестесін қоқыс жәшігіне тастаған әйел ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысының Қордай ауданында полицейлер жаңа туған қыз баланы қоқыс контейнеріне тастады деген күдіктіні ұстады. 2 қыркүйекте таңертең жылтыр пакеттің ішінен сәби табылып, сол күні құқық қорғау органдары болжамды ананың жеке басын анықтады.

"Жедел-іздестіру және тергеу шаралары барысында полиция қызметкерлері жаңа туған нәрестені қауіпті жағдайда қалдырған әйелді аз уақыт ішінде анықтады. Әйел полиция бөліміне жеткізіліп, өз кінәсін мойындау түрінде куәлік берді", – деді Жамбыл облысы полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі.

Сондай-ақ тәртіп сақшылары жан-жақты әрі толыққанды сотқа дейінгі тергеу нәтижелері бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданатынын атап өтті.

ҚР Қылмыстық кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Бұған дейін нәрестенің Қордай аудандық орталық ауруханасының босану бөліміне жатқызылғаны хабарланған болатын. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, шақалақтың жағдайы орташа ауыр деп бағаланады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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