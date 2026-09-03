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Құқық

Ақмола облысында футбол ойыны кезінде ер адам көз жұмды

Футбол, Ақмола облысы, Атбасар, ер адам, көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 19:34 Сурет: pixabay
Ақмола облысында полицейлер Астананың 58 жастағы тұрғынының өліміне қатысты мән-жайларды анықтап жатыр. Ер адам Атбасарда өткен өңірлік футбол жарысы кезінде көз жұмған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға туралы ақпарат 2026 жылғы 3 қыркүйекте әлеуметтік желіде пайда болды. Дереккөз мәліметінше, командалық кездесу кезінде ер адамның денсаулығы күрт нашарлаған.

"Барлығы қос команданың ойыны кезінде болған. Дәрігерлер оған көмек көрсетті, бірақ оны аман алып қалу мүмкін болмады", делінген хабарламада.

Құқық қорғау органдары жарысқа қатысқан ер адамның көз жұмғанын растап, болған оқиғаның алдын ала нұсқасын жариялады.

"1968 жылы туған ер адамның өлімі фактісі Атбасар аудандық полиция бөлімінде тіркелді. Алдын ала мәлімет бойынша, бұл жүрек жұмысының нашарлауымен байланысты", деп түсіндірді Ақмола облыстық ПД Zakon.kz тілшісіне.

Ведомство өкілдері қазіргі уақытта тексеру жұмыстары жүргізіліп жатқанын, оның нәтижелері бойынша тиісті процессуальдық шешім қабылданатынын жеткізді.

Полицейлер оқиғаның барлық жайттарын анықтауда.

Бұған дейін Алматыда ер адам самокаттан құлап, көз жұмғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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