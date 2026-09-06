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Құқық

СҚО-да 89 жастағы анасын өлтірді деген күдікпен баласы ұсталды

Пышақ, Солтүстік Қазақстан облысы, Благовещенка, анасы, өлтіру, ұлы, күдікті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 09:22 Сурет: pexels
Солтүстік Қазақстан облысы Благовещенка ауылында 89 жастағы жергілікті тұрғынның өліміне қатысты тергеу жүріп жатыр. Қылмыс жасады деген күдікпен оның ұлы ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Петропавловск.news басылымы денесінде зорлық-зомбылықпен өлтіру белгілері бар зейнеткердің мүрдесі 2026 жылы 2 қыркүйекте тұрғын үйдің ауласынан табылғанын еске салады.

Аса қатыгездікпен жасалған қылмысқа қатысты күдікті ретінде марқұмның 66 жастағы ұлы ұсталды. Ер адам уақытша ұстау изоляторына қамалды.

"Бірқатар қажетті сараптамалар тағайындалды. Мамандар болған оқиғаның барлық мән-жайы мен мотивтерін анықтап жатыр", деп хабарлады СҚО полиция департаменті.

Полиция сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Істің басқа мәліметтері жария етуге жатпайтыны ескертілді.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының Есіл ауданында тұрмыстық жанжал қайғылы жағдаймен аяқталғанын жазғанбыз. Ол кезде 74 жастағы кейуана қаза тапқан болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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