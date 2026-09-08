Ғылыми зерттеу үшін жануарларды алуға квота белгілеу қағидалары бекітілді
Бұл қағидалар ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен биологиялық негіздемелерге сүйене отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жануарлар дүниесі объектілерін алуға арналған квоталарды белгілеу тәртібін айқындайды.
Ғылыми зерттеулер үшін жануарларды алуға қажетті квотаны қалыптастыру үшін ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелген және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында зерттеу жүргізетін заңды тұлғалар зерттеу жүргізілетін жылдан бұрынғы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей уәкілетті органның ведомствосына өтінім береді.
Өтінімге мына құжаттар қоса беріледі:
- ғылыми-зерттеу бағдарламасы; биологиялық негіздеме;
- алынуы жоспарланған жануарлардың түрлері туралы мәліметтер;
- ғылыми зерттеу жүргізу үшін қажетті жануарлар саны туралы ақпарат;
- ғылыми зерттеу жүргізілетін аумақтар мен мерзімдер туралы мәліметтер.
Уәкілетті органның ведомствосы өтінім түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттар мен мәліметтердің толықтығын тексереді.
Егер құжаттар немесе мәліметтер толық ұсынылмаса, ведомство өтінімді әрі қарай қараудан бас тартудың себептерін көрсетіп, өтініш берушіге хабарлама жібереді.
Құжаттар толық болған жағдайда өтінім мен оған қоса берілген материалдар уәкілетті органның ведомствосы жанынан құрылған ғылыми-техникалық кеңестің қарауына жіберіледі.
Ғылыми-техникалық кеңес өтінімді, ғылыми-зерттеу бағдарламасын және биологиялық негіздемені олардың ғылыми негізділігіне, мақсаттарға сәйкестігіне, алынатын жануарлар санының жеткіліктілігіне және жоспарланған алудың жануарлар популяциясына әсеріне қарай бағалайды.
Қарау нәтижесінде ғылыми-техникалық кеңес:
- өтінімді мақұлдау;
- жануарларды алу көлемін өзгерте отырып, өтінімді мақұлдау;
- өтінімді қабылдамау туралы ұсыныс береді.
Кеңестің ұсыныстары хаттамамен рәсімделіп, квотаны қалыптастыру туралы шешім қабылдау үшін уәкілетті органның ведомствосына жіберіледі.
Ұсынылған құжаттар мен мәліметтердің дұрыстығына күмән туындаса немесе қосымша ақпарат қажет болса, ғылыми-техникалық кеңес қосымша құжаттар мен мәліметтерді сұрата алады.
Ғылыми-техникалық кеңестің ұсыныстары негізінде уәкілетті органның ведомствосы ғылыми ұйымдар мен жануарлардың түрлері бойынша ғылыми зерттеу мақсатында алуға рұқсат етілетін жануарлар саны көрсетілген жылдық квотаны бекітеді.
Бекітілген квоталар уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында жарияланып, оның қолданылу жылы басталғанға дейінгі жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей, бес жұмыс күні ішінде тиісті жергілікті атқарушы органдарға жіберіледі.
Қуаңшылық, жұт немесе ауру сияқты қолайсыз табиғи жағдайлардың салдарынан жануарлар саны азайған жағдайда, оларды алуға арналған квота жануарлардың нақты қоры негізінде белгіленеді.
Егер жануарлар қоры оларды табиғи ортадан алуға мүмкіндік бермесе, квота бөлінбейді.
Ғылыми зерттеу мақсатында балық ресурстарын қоспағанда, жануарлар дүниесі объектілерін бекітілген аңшылық алқаптарынан алуға болады. Ол үшін жануарлар дүниесін пайдаланушылармен келісу қажет және алу белгіленген квота шегінде жүргізіледі.
Бекітілген квота ғылыми-зерттеу мақсатында жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беруге негіз болады. Рұқсат жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамаға сәйкес белгіленген көлем шегінде беріледі.
Бұйрық 2026 жылғы 18 қыркүйектен бастап күшіне енеді.