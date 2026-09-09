Атқарушылық жазба: нотариусты енді жүйе автоматты түрде таңдайды
Өзгерістерге сәйкес, атқарушылық жазба жасау туралы өтініштер БНЦЖ арқылы автоматтандырылған түрде нотариустар арасында бөлінеді. Нотариус кездейсоқ таңдау арқылы анықталып, өтініштердің нотариустар арасында біркелкі бөлінуі қамтамасыз етіледі.
Осыған байланысты қағидалар "Атқарушылық жазба жасау туралы өтініштерді бөлу тәртібі" атты жаңа тараумен толықтырылды.
Енді өндіріп алушы атқарушылық жазба жасау туралы өтінішті қажетті құжаттарды қоса тіркеп, БНЦЖ-дағы жеке кабинеті арқылы береді.
Нотариустар арасында келесі талаптарға сай берілген өтініштер автоматты түрде бөлінеді:
- жеке тұлғалардың жазбаша немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылған электрондық құжат түріндегі өтініштері;
- заңды тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылған электрондық құжат түріндегі өтініштері.
Өндіріп алушының өтініші БНЦЖ-ға түскеннен кейін жүйе көрсетілген талап бойынша бұған дейін атқарушылық жазба жасалған-жасалмағанын автоматты түрде тексереді.
Егер жүйеде бұрын жасалған атқарушылық жазбаның қайталануы анықталса, өтінішті өңдеу тоқтатылады. Бұл туралы өндіріп алушыға БНЦЖ арқылы тиісті хабарлама жіберіледі.
Егер қайталанған атқарушылық жазба анықталмаса, өтініш БНЦЖ арқылы нотариустар арасында автоматты түрде бөлінеді.
Егер нотариус өтініш бөлінген сәттен бастап 30 минут ішінде оны қабылдамаса, БНЦЖ өтінішті басқа нотариусқа қайта бөледі.
Қандай жағдайда өтініш нотариусқа бөлінбейді?
Өтініш мынадай жағдайларда нотариусқа бөлінбейді:
- нотариаттық палатадағы мүшелігі тоқтатылғанда;
- уақытша еңбекке жарамсыз болғанда;
- еңбек демалысында болғанда;
- жүктілік және босану демалысында болғанда;
- бала үш жасқа толғанға дейін оны күту бойынша демалыста болғанда;
- нотариаттық палата мүшелігінен шыққанда немесе шығарылғанда;
- нотариаттық қызметпен айналысуға берілген лицензиясы тоқтатылғанда, күшін жойғанда немесе одан айырылғанда.
Өтінішті қабылдағаннан кейін нотариус өндіріп алушы ұсынған құжаттарды нотариустардың нотариаттық іс-әрекеттер жасау қағидаларына сәйкестігі тұрғысынан тексереді.
БНЦЖ өндіріп алушыға нотариаттық іс-әрекетті жасау үшін төлем енгізу қажеттігі туралы хабарлама жібереді. Хабарламада нотариустың банк реквизиттері көрсетіледі.
Атқарушылық жазба барлық қажетті құжаттар ұсынылып, нотариаттық іс-әрекет үшін төлем жасалған күні жасалады.
Нотариустар арасында атқарушылық жазба жасау туралы өтініштердің қалай бөлінгені жөніндегі есеп БНЦЖ-да қалыптастырылып, орналастырылады.
Нотариаттық қызмет үшін төлем мөлшеріне де өзгеріс енгізілді
Сонымен қатар жеке нотариустардың нотариаттық іс-әрекеттер жасағаны және өзге де қызметтер көрсеткені, сондай-ақ нотариалды куәландырылған құжаттардың көшірмелері мен телнұсқаларын бергені және кеңес бергені үшін алынатын төлем мөлшеріне қатысты тармақ жаңа редакцияда жазылды.
Қалалық жерде орналасқан жылжымайтын мүлікті (жер учаскелері, тұрғын үйлер, саяжайлар, гараждар, құрылыстар және басқа да жылжымайтын мүлік) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландыру үшін:
- егер тараптардың бірі заңды тұлға болса – 17 АЕК (2026 жылы 73 525 теңге);
құны 30 АЕК-ке дейінгі мүлік үшін:
- балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері мен әпке-сіңлілеріне, немерелеріне – 3 АЕК (12 975 теңге);
- басқа тұлғаларға – 8 АЕК (34 600 теңге);
құны 30 АЕК-тен жоғары мүлік үшін:
- балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері мен әпке-сіңлілеріне, немерелеріне – 7 АЕК (30 276 теңге); басқа тұлғаларға – 12 АЕК (51 900 теңге);
- егер мәміле ипотекалық тұрғын үй қарызы есебінен жылжымайтын мүлік сатып алу мақсатында жасалса – 4 АЕК (17 300 теңге).
Бұйрық 2026 жылғы 8 қыркүйектен бастап күшіне енді.