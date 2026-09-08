Қазақстанда атқарушылық іс жүргізу тәртібі өзгерді
Құжатқа сәйкес, өңірлік палатадан қағаз түрінде келіп түскен атқарушылық құжаттарды жеке сот орындаушылары үш жұмыс күні ішінде қолма-қол қабылдайды.
Егер жеке сот орындаушысының кеңсесі астанадан, облыс немесе республикалық маңызы бар қала аумағынан тыс жерде орналасса, атқарушылық құжат оның алынғанын растайтын белгісі бар тапсырыс хатпен жіберіледі.
Атқарушылық құжатпен бірге оған қоса берілген материалдар да табысталуға тиіс.
Сонымен қатар мүліктік емес, яғни ақшалай емес сипаттағы атқарушылық құжаттар бойынша жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу мөлшері өзгерді.
Енді баламен қарым-қатынас жасау тәртібіне қатысты атқарушылық құжаттар бойынша жеке тұлғалар ай сайын 10 АЕК немесе 2026 жылы 43 530 теңге төлейді. Бұған дейін төлем мөлшері 20 АЕК болған.
Сондай-ақ ескертпеден баламен қарым-қатынас жасау тәртібіне қатысты атқарушылық құжаттар бойынша жеке сот орындаушысының қызметіне ақы өндіріп алушы мен борышкерге тең үлеспен жүктелетіні туралы норма алынып тасталды.
Бұйрық 2026 жылғы 18 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.