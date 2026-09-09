#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
456.89
531.36
5.32
Құқық

"Өлгенше сабаған". Тараздағы медицина қызметкерінің өліміне қатысты тың деректер жарияланды

Ұрып-соғу, Тараз, медицина қызметкері, кісі өлімі, адам ұрлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 19:50 Сурет: pexels
Таразда жергілікті аурухананың 29 жастағы қызметкері қатыгездікпен өлтірілген. Кісі өлімі фактісі бойынша құқық қорғау органдары ҚР Қылмыстық кодексінің екі бабы бойынша қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облыстық полиция департаменті қоғамдық резонанс тудырған оқиғаны тексеру барысына қатысты мәліметпен бөлісті.

"Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің "Адам ұрлау" және "Абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеліп соқтырған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру" баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары жүріп жатыр", деп нақтылады ведомствоның баспасөз қызметі 2026 жылы 9 қыркүйекте Zakon.kz тілшісіне.

Құқық қорғау органдары аталған іс бойынша басты күдіктінің ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалғанын, ал оқиғаға қатысты өзге де адамдардың рөлі қазір анықталып жатқанын жеткізді.

"Қазіргі уақытта істің мән-жайын жан-жақты, толыққанды және объективті түрде анықтауға бағытталған қажетті тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Тергеу барысы Жамбыл облысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында", - деді ПД баспасөз қызметі.

Сонымен қатар әлеуметтік желіде бұл қылмыстың жаға ұстатар мәліметтері пайда болды. Қаза тапқан жігіттің қарындасына сілтеме жасай отырып, Instagram-дағы Qumash паблигінің хабарлауынша, Думанды пациенттердің бірінің бұрынғы күйеуі сөйлесуге шақырған.

Туысқанының айтуынша, медицина қызметкері мен әйелдің арасында жұмыстан басқа ешқандай қатынас болмаған, бұл телефондағы хат алмасулармен де расталады.

Кездесу кезінде 29 жастағы ер адамға үш адам жабылған. Олар оны басынан ұрып, жүк салғышқа күштеп салып, Аса өзені жағасына апарып, қатыгездікпен ұрып-соққан. Содан кейін зардап шеккен адамды өз көлігімен ауруханаға жеткізіп, "көшеден тауып алдық" деп айтқан. Медицина қызметкері есін жимастан көз жұмды.

Марқұмның қарындасы Думанның артында екі кішкентай қызы қалғанын, жақында ол 30 жасын тойлағалы отырғанын айтқан. Отбасы "бұл қылмысқа қатыстылардың бір бөлігі жауапкершіліктен жалтарып кете ме" деп қауіптенеді әрі барлық кінәлінің табылып, әділ жазалануын талап етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
БҚО прокуратурасы, балалар лагеріндегі заң бұзушылықтар
10:25, 21 желтоқсан 2023
Батыс Қазақстан облысының балалар лагерлерінде бюджет қаражатын жымқыру және алаяқтық фактілері анықталды
Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела
10:08, 04 тамыз 2025
Шерзат Полаттың ағасының өліміне қатысты іс жабылды – адвокат
Полиция, Алматы, сөмке, әйел денесі
23:03, 06 желтоқсан 2024
Алматыда сөмке ішінен бүктеулі күйі табылған әйелдің өліміне қатысты тың дерек жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ХК &quot;Барыс&quot; после заброшенной шайбы
21:44, Бүгін
"Барыс" сенсационно обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ: было заброшено 14 шайб
Елена Рыбакина после победного матча
21:28, Бүгін
Елена Рыбакина впервые позволила сопернице взять сет на US Open - 2026
Ислам Махачев перед боем в UFC
21:13, Бүгін
"Выбрать и ждать полтора года?": Ислам Махачев прокомментировал слова Шавката Рахмонова
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
20:51, Бүгін
"Кайрат" разгромил "Женис" и вышел в единоличные лидеры КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: