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Құқық

ТМҰ-ға мүше елдердің ІІМ басшылары қылмысқа қарсы бірлескен күрес жөніндегі келісімдерді бекітті

Ержан Сәденов, Астана, ТМҰ, қылмысқа қарсы бірлескен күрес, келісімдер, бекіту, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 19:57 Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Астанада Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің ІІМ басшылары қылмысқа қарсы бірлескен күрес жөніндегі келісімдерді бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанада Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің ішкі істер министрлерінің кездесуі өтті. Кездесу қорытындысы бойынша делегация басшылары бірлескен коммюникеге қол қойып, ішкі істер министрліктері арасындағы одан әрі өзара іс-қимылдың негізгі бағыттарын бекітті, деп хабарлайды 2026 жылы 10 қыркүйекте ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

Кездесу барысында тараптар қылмыскерлерді іздестіру, киберқылмыс, трансұлттық ұйымдасқан қылмыс, экстремизм мен терроризм, адам саудасы және заңсыз көші-қон мәселелерін жан-жақты талқылады.

Басты нәтиже – тиісті қызметтердің тікелей өзара іс-қимылын күшейту, жедел ақпарат алмасу және бірлескен іс-шаралар өткізу жөніндегі келісімдер.

"Бүгін біз жай ғана ниеттер туралы айтқан жоқпыз. Өзара іс-қимылымыздың артында ашылған қылмыстар, ұсталған іздеудегі адамдар және жолы кесілген қылмыстық схемалар бар. Ендігі маңызды міндет – қол жеткізілген барлық келісімнің іс жүзінде жүзеге асуын қамтамасыз ету," - деді Ержан Саденов.

Министр Қазақстан түркі мемлекеттерінің құқық қорғау органдары арасындағы практикалық ынтымақтастықты одан әрі белсенді дамытуға дайын екенін атап өтті.

"Біздің елдеріміздің қауіпсіздік саласындағы мүдделері ортақ. Ведомстволарымыз неғұрлым жедел әрі үйлесімді жұмыс істесе, қылмыскерлердің мемлекеттік шекараларды өз мүддесіне пайдалану мүмкіндігі соғұрлым азаяды", - деді Қазақстанның ішкі істер министрі.

Астанада қол қойылған коммюнике Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің ішкі істер министрліктерінің қылмысқа қарсы күрестің негізгі бағыттары бойынша одан әрі бірлескен жұмысының негізіне айналады.

Бұған дейін басқа елге кетіп, қылмыстық қудалаудан жалтару енді қиынға соғатыны хабарланған. Өткен жылдан бастап Қазақстан ТМҰ-ға мүше елдерге 344 қылмыскерді іздестіруге көмектесті. Бұған жауап ретінде шетелдік әріптестер Қазақстан жариялаған халықаралық іздеудегі 82 адамды тауып берді.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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