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Құқық

Қазақстанда платформалық жұмыспен қамтудың бірыңғай тәсілдері әзірленді

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 12:02 Фото: unsplash
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі платформалық жұмыспен қамтуды жүзеге асыру қағидаларын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаның мақсаты – платформалық жұмыспен қамтуды жүзеге асыру тәртібін белгілеу, интернет-платформа операторлары, тапсырыс берушілер мен орындаушылар арасындағы ашық әрі теңгерімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

Құжат интернет-платформалар мен мобильді қосымшалар арқылы қызмет көрсететін немесе жұмыс орындайтын жеке тұлғалардың қызметіне қатысты.

Сондай-ақ интернет-платформалар арқылы жұмыс істеу талаптарының ашықтығын арттыру және орындаушыларға оларды пайдалану шарттары туралы толық ақпарат беру жоспарланып отыр.

Бұйрық жобасын қабылдау нәтижесінде:

  • платформалық жұмыспен қамтуды жүзеге асырудың бірыңғай тәсілдері қалыптастырылады;
  • интернет-платформалар арқылы атқарылатын қызмет талаптарының ашықтығы қамтамасыз етіледі;
  • орындаушылардың интернет-платформаларды пайдалану шарттары туралы хабардарлық деңгейі артады.

Құжат 25 қыркүйекке дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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