Банктерге "Цифрлық үкімет" сервистерін пайдалану тәртібі өзгерді
Алгоритм субъектілері ретінде қаржы ұйымдары, төлем нарығының субъектілері және ҚР Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдары айқындалған.
"Цифрлық үкіметтің" интеграциялық сервистеріне қолжетімділікті "цифрлық үкімет" операторы ақылы негізде онымен жасалған қызмет көрсету туралы шарт шеңберінде ұсынады.
Қызмет көрсету туралы шарт болмаған жағдайда, "цифрлық үкімет" операторы "цифрлық үкіметтің" цифрлық объектілерін интеграциялау қағидаларының 4-тармағы екінші бөлігі негізінде "цифрлық үкімет" сервистеріне қолжетімділікті тоқтата тұрады.
"Цифрлық үкімет" операторының "цифрлық үкімет" инфрақұрылымына қолжетімділік үшін алған қаражаты "цифрлық үкімет" компоненттерін қолдауға, жаңғыртуға және дамытуға жұмсалады.
"Цифрлық үкімет" инфрақұрылымына қолжетімділік құны инфрақұрылымға нақты түсетін жүктеме және "цифрлық үкіметтің" жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған технологиялық тұрғыдан байланысты қызмет түрлері бойынша оператордың шығындары негізінде есептеліп, белгіленеді.
Сонымен қатар "цифрлық үкімет" инфрақұрылымына ақылы негізде қолжетімділік берумен қатар, "цифрлық үкімет" интеграциялық сервистерінің иелері оларға қосылатын Ұйымдар үшін осы сервистерді пайдалануды ақылы етуі мүмкін.
"Цифрлық үкімет" интеграциялық сервистерін пайдаланудың ақылы болуы
"Цифрлық үкімет" сервисін пайдаланғаны үшін ақы алу туралы шешім мынадай критерийлердің барлығы бір мезгілде сақталған жағдайда ғана енгізіледі:
- "Цифрлық үкімет" сервисінің иесі оны құруға, дамытуға немесе қолдауға инвестиция салады;
- "Цифрлық үкімет" сервисі үшін қолжетімділік деңгейін, әрекет ету мерзімдерін, инциденттерді жою тәртібін және тараптардың жауапкершілігін айқындайтын қызмет көрсету деңгейі (SLA) белгіленген. SLA Smart Bridge интеграциялық платформасында орналастырылады;
- қосылу шарттары бірыңғай, ашық және кемсітусіз болуы тиіс;
- "Цифрлық үкімет" сервисін ақылы негізде ұсыну және ақы алу ҚР заңнамасына және оның иесінің құзыретіне сәйкес келуі тиіс;
- "Цифрлық үкімет" сервисін пайдалану құны оның иесі тарапынан өз құзыреті шегінде және ҚР заңнамасына сәйкес белгіленеді.
Осы тармақта көзделген критерийлердің кез келгені кейіннен сақталмаған жағдайда, оның ішінде сервис иесі SLA көрсеткіштерін бұзған кезде, "цифрлық үкімет" интеграциялық сервисін пайдалануды ақылы ету туралы шешім немесе төлем мөлшері қайта қаралуға тиіс.
Бұл ретте төлем мөлшері төмендетілуі немесе талаптар бұзылған кезең үшін қайта есептелуі мүмкін. Сондай-ақ сервис үшін ақы алу туралы шешімнің күші жойылуы мүмкін.
"Цифрлық үкімет" интеграциялық сервисін пайдалану құны туралы ақпаратты "цифрлық үкімет" операторы Smart Bridge интеграциялық платформасында көрсетуге тиіс.
Тегін көрсетілетін сервистер
Келесі белгілердің кемінде біріне сәйкес келетін сервистер тегін болып саналады:
- нормативтік міндеттілік – "цифрлық үкімет" сервисін пайдалану ҚР кодекстерінде, заңдарында немесе нормативтік құқықтық актілерінде, оның ішінде қаржы нарығын реттеу жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде тікелей көзделген және оны Ұйымның пайдалануы міндетті болып табылады;
- мемлекеттік органдарға міндетті есептілік беру – "цифрлық үкімет" сервисі Ұйымның заңнамада белгіленген салық, қадағалау, құқық қорғау немесе өзге де уәкілетті мемлекеттік органдарға хабарлама немесе есептілік беру талаптарын орындау мақсатында ғана мемлекеттік ақпараттық жүйелерге мәліметтер жіберу үшін пайдаланылады.
Тегін көрсетілетін "цифрлық үкімет" сервистерінің тізіміне енгізілген интеграциялық сервистер Smart Bridge интеграциялық платформасында жарияланған кезде тиісті айрықша белгімен көрсетілуге тиіс.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия "цифрлық үкімет" интеграциялық сервистерін пайдалануды ақылы ету туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, ақы алынатын сервистерді одан әрі пайдалану үшін есеп айырысу "цифрлық үкімет" операторымен жасалатын қызмет көрсету туралы шарт шеңберінде жүзеге асырылады.
Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 16 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.