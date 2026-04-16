Қоғам

Әке ХҚКО-ға келуі керек пе: баланың тегін өзгерту тәртібі түсіндірілді

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 14:24 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 сәуірде "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі Қазақстанда баланың тегін өзгерту тәртібін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтардың бірі мамандардан баланың тегін ауыстыру кезінде Халыққа қызмет көрсету орталығына (ХҚКО) әкенің міндетті түрде келуі қажет пе екенін сұраған.

Мемлекеттік корпорация өкілдерінің айтуынша, баланың аты-жөнін немесе тегін өзгерту ата-анасының бірлескен өтініші негізінде жүргізіледі.

Сонымен қатар, екінші ата-ананың ХҚКО-ға жеке келуі міндетті емес. Егер оның нотариалды түрде куәландырылған келісімі болса, рәсімдеу сол құжат негізінде жүзеге асырылады.

Тағы бір маңызды жайт — егер бала 10 жасқа толған болса, оның да келісімі қажет.

Айта кетейік, бұған дейін мемлекеттік корпорация қазақстандықтарға зейнетақы куәлігін алу мерзімдері туралы да түсіндірме берген болатын.

