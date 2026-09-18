"Жылдамдығы сағатына 90 шақырым". Алматыда электросамокатпен құйғытқан ер адам опат болды
Сурет: Zakon.kz
Алматыда электросамокат мінген ер адам Шығыс айналма автомобиль жолында (ВОАД) жоғары жылдамдықпен құйғытып келе жатып, бір мезетте рөлге ие бола алмай опат болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылдың 18 қыркүйегінде қалалық полиция қауіпсіздік камералары мен сол маңнан өтіп бара жатқан көліктердің бақылау камералары тіркеген осы қайғылы оқиғаның соңғы секундтарының видеосымен бөлісті.
"Түнгі уақыт. Электросамокат мінген ер адам жолдың сол жақ шетімен құйғытып келеді. Алдын ала мәлімет бойынша, жылдамдығы сағатына шамамен 90 шақырымды құраған. Шығыс айналма автомобиль жолында ол алдында келе жатқан көлікті басып озбақ болады. Сол сәтте ол рөлге ие бола алмай қалады. Одан кейін бірнеше секунд ішінде қайғылы жағдай болды", делінген видео сипаттамасында.
Ер адамның асфальтқа құлаған, қатты соққыдан басындағы каскасы ұшып кеткен.
Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем бригадасы жетті. Алайда ер адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Ол алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды.
Қаза болған азамат 54 жаста болған.
"Аталған оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір оның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Бұл - Алматыда электросамокаттың қатысуымен кісі өліміне әкеліп соққан алғашқы жол-көлік оқиғасы. Жыл басынан бері қалада электросамокаттардың қатысуымен 91 жол-көлік оқиғасы тіркелген. Соның салдарынан 96 адам жарақат алған", - дейді полициядан.
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