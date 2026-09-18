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Құқық

Өскеменде көпқабатты тұрғын үйдің терезесінен құлап кеткен 70 жастағы әйел аман қалды

Терезе, Өскемен, көпқабатты тұрғын үй, құлау, зейнеткер, егде әйел , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 22:05 Сурет: pixabay
Өскеменде егде жастағы әйел көпқабатты үйдің екінші қабатының терезесінен құлап кетіп, аман қалды. Ауыр жарақат алған зардап шегуші шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желіде оқиға куәгерлері аталған жазатайым оқиға Космическая көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйде болғанын айтады.

70 жастағы зейнеткер ауыр жарақаттар алып, медициналық мекемеге жеткізілді.

Өңірдің құқық қорғау органдары оқиғаның болғанын растап, ресми тексеру жұмыстары басталғанын мәлімдеді.

"Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді", деп хабарлады 2026 жылғы 18 қыркүйекте Zakon.kz тілшісіне Шығыс Қазақстан облысының ПД баспасөз қызметі.

Бұған дейін Көкшетауда ер адам студент қызды жарақаттағаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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